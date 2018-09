Titanii barladeni, 15 medalii la „ADCC Romania Open”

Toti cei 13 sportivi legitimati la Fight Club Titans Barlad, care au participat la „ADCC Romania Open”, gazduita la Bucuresti, au urcat pe podium. in total, au cucerit 15 medalii, din care 9 de aur.

Cei mai buni luptatori din tara si-au dat intalnire sambata, 8 septembrie, in cadrul prestigioasei competitii de arte martiale „Abu Dhabi Combat Club Romania Open”, desfasurata in sistem grappling no gi (fara kimono) si gazduita de complexul Sportiv „Agronomia” din Bucuresti. La competitie s-au inscris numeroase cluburi din intreaga tara, dar si din Ucraina, Republica Moldova, Polonia si Bulgaria, in total, pe suprafata de lupta intrand peste 250 de sportivi, pe mai multe categorii de varsta si greutate. Printre cluburile participante s-a numarat si Fight Club Titans Barlad, care s-a inscris cu 13 sportivi, Copii si Adulti. Toti au demonstrat ca au valoare si au reusit sa se impuna in fata adversarilor de pe suprafata de lupta, cucerind nu mai putin de 15 medalii binemeritate, dintre care noua de aur, cinci de argint si una de bronz.

Astfel, la Copii, clubul barladean a obtinut urmatoarele medalii: Fabrizio Puscasu (categoria -40 kg intermediari) – aur, Dan Andrei Rusu (-36 kg intermediari) – aur, Alexandra }ibuleac (-36 kg) – aur, Denis Mocanu (-27 kg) – aur, Dan Andrei Rusu (-33 kg intermediari) – aur, Alexandra }ibuleac (-40 kg) – argint, Alberto Diea (-45 kg) – aur, Nicoleta Stoian (-45 kg) – aur, Vlad Andrei Codreanu (-65 kg) – aur, Mihai Gheghici (-25 kg) – argint, Raul Roman (-25 kg intermediari) – argint, Darius Camenic (-25 kg) – bronz si Denis Rimboi (-65 kg) – argint. Din delegatia cu care s-a deplasat clubul barladean la Bucuresti au facut parte si doi luptatori inscrisi la probele pentru Adulti. Este vorba despre Razvan Rimboi (categoria -70 kg), care a cucerit medalia de aur, si Ionut Volin Rotaru (categoria -70 kg), care a obtinut medalia de argint.

„Icon Romania, organizatie din care face parte si Fight Club Titans Barlad, a ocupat locul I pe echipe. ADCC este una din cele mai prestigioase competitii din lume, unde se intrunesc sportivi din numeroase stiluri de lupta, printre care amintim BJJ, Judo, Sambo, Wresling, Kempo, etc. «ADCC Romania Open» a fost o experienta foarte interesanta pentru sportivii nostri, cu toate ca majoritatea au luptat cu adversari care aveau intre 5-8 kilograme peste categorie. in continuare, ne pregatim pentru Campionatul European de Brazilian Jiu Jitsu, ce va avea loc in Anglia, intre 22-23 septembrie. in final, vreau sa le multumesc parintilor si tuturor celor care ne sustin pentru increderea acordata”, ne-a declarat Marian Radoi, unul dintre antrenorii clubului barladean.