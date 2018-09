Strangere de fonduri pentru un barladean cu o forma rara de cancer

Rudele si cunoscutii lui Cosmin Gaita, un tanar de 31 de ani, din Barlad, recent diagnosticat cu o forma rara de cancer, fac un apel catre toate persoanele cu suflet mare sa il ajute cu orice suma de bani pentru a putea urma tratamentul necesar recuperarii. Cu atat mai mult cu cat tratamentul este de lunga durata si extrem de costisitor, iar familia nu dispune de banii necesari. Strangerea de fonduri a fost lansata, miercuri, prin intermediul unei postari pe retelele de socializare.

„Ceea ce parea o banala durere de spate s-a transformat intr-un adevarat calvar pentru acest tanar de numai 31 de ani, Gaita Cosmin fiind diagnosticat cu o boala nemiloasa numita plasmocitom! Apelam la ajutorul tuturor prietenilor si chiar a necunoscutilor pentru a-l ajuta! Numar cont lei: RO05BRDE380SV40776143800 si Numar cont euro: RO08BRDE380SV48766943800. Multumim!”, sunt cele cateva randuri postate pe Facebook si care, in mai putin de 24 de ore, au fost distribuite de aproape 600 de internauti.

Pentru ca tanarul lucreaza in zona Gura Leului, la magazinul Remus, o urna in care poate fi donata orice suma a fost amplasata la agentia de asigurari aflata in imediata vecinatate a respectivului magazin.

Plasmocitomul este un tip de cancer care se formeaza in plasma celulelor din sange. Celulele anormale din plasma sanguina prolifereaza si se strang intr-un singur loc, in special in maduva spinarii sau tesuturile moi, pentru a forma plasmocitomul. Anual, sunt raportate aproximativ 1.000 de cazuri noi de plasmocitom solitar. Unul dintre factorii de risc pentru acest tip de cancer este varsta pacientului, 98% din pacienti avand peste 40 de ani. De asemenea, peste 60% din pacienti sunt barbati. Alti factori de risc sunt expunerea la radiatii si expunerea la substante chimice, insa cauza pentru aparitia acestui tip de cancer este necunoscuta. Tratamentul depinde de stadiul bolii pacientului, dar si de simptomele, varsta si starea generala de sanatate. Tratamentele sunt tipice: terapia cu radiatii, chimioterapia si interventia chirurgicala.