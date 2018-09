Sperante de innoire a parcului de ambulante vasluian

In viitorul apropiat, Guvernul României ar putea implementa sapte proiecte, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, prin care sa achizitioneze ambulante noi, care ar urma sa completeze actualul parc, plin cu vehicule Invechite, cu sute de mii de kilometri la bord si care necesita dese reparatii, sau cu masini deja scoase din uz.

Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui dispune In prezent de 22 de ambulante, din care 18 vehicule de tip B, masini care, In medie, parcurg lunar circa 15 mii de kilometri. Cele mai vechi ambulante sunt In serviciu din anii 2004 si 2005, unele dintre ele având chiar si peste un milion de kilometri parcursi, In timp ce cele mai noi vehicule din dotarea SAJ Vaslui, introduse In circulatie In 2015, au parcurs deja 450 de mii, respectiv 429 de mii de kilometri. Pentru mentinerea In stare de functionare a ambulantelor, In decembrie anul trecut, SAJ Vaslui a achizitionat, prin licitatie publica, servicii de revizii, Intretinere si reparatii autosanitare. Suma alocata In acest sens pentru o perioada de doi ani a fost de aproape 4,4 milioane lei, fiind posibil sa nu fie suficienta pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice a vehiculelor In toata aceasta perioada.

“In aceste conditii si data fiind starea proasta a multor drumuri pe care ambulantele noastre sunt fortate sa circule pentru a veni In ajutorul celor aflati In suferinta, nu este de mirare ca, zilnic, 3 – 4 ambulante sunt indisponibilizate In vederea repararii lor. Incercam sa ne facem datoria cu ce avem la dispozitie, astfel Incât sa ajungem In cel mai scurt timp la pacient, respectiv cu el la unitatile spitalicesti”, ne-a declarat Aurora Popa, managerul SAJ Vaslui.

Situatia este asemanatoare si In cazul serviciului SMURD, cele cinci ambulante, patru de tip B2 si una de tip C1 (TIM) au acumulat In total doar In primele trei luni a acestui an nu mai putin de 287 de zile de scoatere din functiune din cauza defectiunilor. Practic, In medie, ambulantele SMURD au stat indisponibilizate mai bine de jumatate din perioada de timp respectiva. Chiar si In aceste conditii, paramedicii acestui serviciu apartinând ISU Vaslui au participat la 764 de interventii, 8 descarcerari si alte 24 de deplasari fara interventie, salvând 688 de adulti si 94 de copii!

Situatia s-ar putea schimba In bine, dupa ce Guvernul României a aprobat, saptamâna trecuta, “Nota de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor pentru Imbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele medicale In România”. In document se recunoaste situatia dezastruoasa existenta la nivel national In ceea ce priveste parcul de ambulante ale SAJ-urilor si a structurilor SMURD si, ceea ce este mai important, se anunta achizitia centralizata de ambulante, prin accesarea de fonduri europene, prin intermediul Programului Operational Regional 2014 – 2020. Astfel, au fost depuse sapte proiecte, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, proiecte privind „Imbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele medicale”, cu o valoare totala de peste 476 de milioane de lei. Cele sase judete din Regiunea Nord-Est, din care face parte si Vasluiul, ar urma sa primeasca 43 de ambulante tip A, 60 de ambulante tip B cu tractiune 4×2, 72 de ambulante tip B 4×4 si 18 ambulante tip C, suma totala propusa In acest sens fiind de 72,664 milioane lei. Daca acest proiect va fi implementat, iar ambulantele ar fi Impartite In mod egal Intre cele sase judete, parcurile auto ale SAJ si SMURD Vaslui ar fi complet Innoite. Mai mult, s-ar putea forma si o rezerva operationala la nivelul celor doua unitati, care, conform dispozitiilor In vigoare, ar trebui sa fie de 25% din totalul resurselor, respectiv ambulante ce ar putea fi folosite In cazul indisponibilizarii In vederea reparatiilor sau reviziilor altor vehicule aflate In operativitate zilnica.

“Aceste proiecte vor contribui la Imbunatatirea accesului la serviciile de urgenta prespitalicesti prin reducerea timpului In care pacientul ajunge la unitatile si compartimentele de primiri urgente, respectiv a timpului In care acesta este investigat, consultat si i se administreaza primele tratamente medicale necesare”, se arata In Nota de fundamentare aprobata de Guvern.