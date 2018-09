Scoala de vara a PMP a adus noutati de senzatie

O delegatie a PMP Vaslui, condusa de deputatul Corneliu Bichinet, a participat, in perioada 6 – 9 septembrie, la Scoala de Vara a PMP, la Neptun. Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui, a declarat ca poate cel mai important moment al lucrarilor a fost anuntul privind revenirea lui Cristian Diaconescu in prima linie a partidului. Fost ministru de Externe si al Justitiei, Diaconescu va candida pe lista PMP la alegerile europarlamentare.

“Au fost cateva zile intense, cu multe anunturi spectaculoase, capabile sa influenteze scena politica nationala”, spune Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP, membru in delegatia care a participat la lucrarile Scolii de vara a PMP, alaturi de presedintele Corneliu Bichinet, prim-vicepresedintele Romulus Doru Buhaescu si reprezentanti ai celorlalte organizatii municipale si orasenesti din judetul Vaslui.

“La un singur eveniment m-as opri – revenirea de senzatie a lui Cristian Diaconescu, un politician remarcabil, fost ministru de Externe si al Justitiei, in prima linie a PMP, in calitate de candidat la alegerile europarlamentare. Serios, inteligent si foarte bine pregatit, Cristian Diaconescu va fi, cu siguranta, unul dintre motoarele listei noastre. Vorbim de alegeri europarlamentare, de Parlamentul European, for in care Romania trebuie sa fie reprezentata de oameni care sa intelega rigorile statului de drept si sa stie diplomatie. Cristian Diaconescu este un astfel de om”, a declarat Marcel Gangu.

in cadrul Scolii de vara, Eugen Tomac, presedintele PMP, a anuntat si lansarea campaniei „Vreau sa fiu ales local” – un indemn adresat tinerilor de pana in 35 de ani sa demonstreze ca merita sa reprezinte comunitatea din care fac parte. „Le-am adresat aceasta provocare pornind de la nevoia, in politica romaneasca, a unor oameni care au idei, care isi asuma responsabilitati si care respecta increderea celor care le-au acordat votul. Astfel, din aceasta toamna, timp de trei luni, tinerii din PMP vor simula o campanie electorala cu toate elementele pe care aceasta le implica. Mai intai, vor prezenta un proiect al activitatii viitoare, in care sa descrie prioritatile mandatului lor si modul de realizare a acestora; urmeaza promovarea initiativelor prin toate mijloacele de comunicare si, la final, convingerea cetatenilor ca acestea merita semnatura lor. Astfel, viitorii primari, consilieri judeteni si municipali ai PMP vor fi, cu certitudine, oameni pregatiti sa faca fata responsabilitatii acestor functii”, a declarat Eugen Tomac.

• Romeo Cretu