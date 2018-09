Rezultatele BAC-ului de toamna mentin Vasluiul în top la nivel national

Cu 30,33% promovabilitate, cu aproape 3,5 procente peste media nationala, Vasluiul se situeaza pe locul IX la nivel national în ceea ce priveste rezultatele obtinute la sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2018. Cea mai mare medie obtinuta, 8,51, este a unei absolvente a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din Bârlad. Peste o cincime din cei 876 de candidati înscrisi initial au absentat de la examen iar un absolvent al Liceului “Stefan Procopiu” a fost eliminat din examen dupa ce a fost prins copiind.

Vineri, 31 august, cu o zi mai devreme decât data anuntata oficial, au fost afisate primele rezultate obtinute de candidatii participanti la sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2017. Conform datelor furnizate de ISJ Vaslui, promovabilitatea înregistrata la aceasta sesiune a fost de 30,33%, una dintre cele mai mari la nivel national. Pentru al doilea an consecutiv, judetul Vaslui ocupa unul din locurile fruntase, clasându-se pe locul IX, dupa Neamt, unde a fost înregistrata cea mai mare promovabilitate, 37,52%, Dolj, Olt, Cluj, Sibiu, Bacau, Gorj si Alba. Chiar daca promovabilitatea a fost mai mica decât anul trecut, când 32,17% dintre elevi au avut medii peste 6, rezultatele obtinute la nivelul judetului Vaslui pot fi considerate foarte bune nu doar în raport cu toamna 2016, când promovabilitatea a fost de doar 23,18%, ci si raportat la media nationala înregistrata în acest an, de doar 26,9%. Din totalul celor 698 de elevi prezenti, au fost declarati reusiti 212 candidati, dintre care 32 au reusit sa obtina medii între 7 si 7,99, iar o absolventa a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din Bârlad a reusit sa obtina chiar media 8,51, cea mai mare medie pe judet la aceasta sesiune. În ceea ce priveste rezultatele notabile, cele mai multe s-au înregistrat în rândul elevilor care au sustinut Bac-ul la disciplina Logica si argumentare, un elev al Colegiului National “Cuza Voda” din Husi având lucrarea notata cu 9,8, un altul, de la Liceul Teoretic “Stefan Procopiu”, a primit 9,7, clasamentul fiind continuat de alti doi elevi, de la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad si Colegiul National “Cuza Voda” din Husi, cu 9,65, respectiv 9,7. În acest an, este de remarcat si scaderea numarului de absenti, desi 188 din totalul de 876 absolventi înscrisi initial au lipsit de la una sau mai multe probe, ratând astfel examenul de maturitate. Asta în conditiile în care la sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2018 au fost cu peste 100 de candidati mai multi, procentul de 21,46% este mai mic decât cel de anul trecut, 28,70%. Ca un amanunt, Vasluiul sta bine si în ceea ce priveste numarul de eliminati din examen pentru tentativa de frauda, 119 la nivel national, doar un singur absolvent, al Liceului Teoretic “Stefan Procopiu”, a fost eliminat, culmea la cea mai usoara proba, cea de Limba si literatura româna!

Sâmbata, 1 septembrie, s-au putut depune contestatii, în acest an renuntându-se la regula prin care nota contestata putea fi modificata doar daca exista o diferenta de notare de minim jumatate de punct. Rezultatele finale a sesiunii de toamna a Bacalaureatului vor fi afisate pe data de 6 septembrie.