Rezultate deosebite obtinute de elevii vasluieni la Concursul RoSEF 2018

n perioada 7-9 septembrie, 9 elevi si 3 profesori din judetul Vaslui au participat la Concursul National de Stiinta si Inginerie pentru elevi RoSEF 2018 (Romanian Science and Engineering Fair).

Concursul pune în valoare creativitatea si inventivitatea individuala a elevilor dar îsi propune si sa adune copiii la un loc, sa-i învete sa fie o echipa, sa colaboreze cu alta echipe si, în general, sa puna în practica tot ceea ce învata teoretic si practic la orele de fizica, matematica, informatica, biologie etc. si la cercurile de astronomie si astrofizica.

Etapa nationala de anul acesta a fost la a IX-a editie si s-a desfasurat la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava care a colaborat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Societatea Stiintifica Cygnus din Suceava, dar si cu Revista Stiinta si Tehnica si Federatia Româna a Cluburilor si Centrelor UNESCO. Aceasta competitie este cuprinsa în Calendarul concursurilor avizate de Ministerului Educatiei Nationale, fara finantare, dar este singura manifestare din România organizata dupa standarde internationale si cu faza internationala.

Cele 50 de lucrari au fost grupate în 4 sectiuni si elaborate de elevi de la 32 de unitati scolare, din 10 judete ale tarii.

Jurizarea competitiei a fost realizata de Rectorul Universitatii „ Stefan cel Mare” din Suceava împreuna cu cercetatori, inventatori, jurnalisti de stiinta. Presedintele juriului a fost ca de fiecare data jurnalistul si scriitorul Alexandru Mironov, care este si Doctor Honoris Causa al Universitatii sucevene.

Elevii vasluieni au participat cu 12 lucrari a caror performanta se reflecta în premiile obtinute:

– Mandrea Radu-Alexandru, clasa a IX-a, Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui, prof. îndrumatori Leonas Dumitrascu si Nebunu Livia, 1 premiu I (medalie de Au), 3 premii II (3 Medalii de Ag), 3 premii III (3 medalii de Bronz) si 1 mentiune;

– Lupu Lucian, clasa a XII-a, Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui, prof. la clasa Leonas Dumitrascu, 1 premiul I (Medalie de Au), 1 premiu II (1 Medalie de Ag), 1 premiu III (1 medalie de Bronz) si 3 mentiuni;

– Ignat Andreea-Ionela, clasa a XII-a, Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui, prof. îndrumator Leonas Dumitrascu, 3 mentiuni;

– Onutu Bianca-Andruta, clasa a X-a, Colegiul Economic „Anghel Rugina” Vaslui, prof. îndrumator Irina Dumitrascu, 1 premiul I (1 medalie de Au), 2 premii III (2 medalii de Bronz);

– Tanasa George-Andrei, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui, prof. îndrumatori Gelu Munteanu si Tanasa Zâna, 1 premiu II (1 medalie de Ag), 1 premiu III (1 medalie de Bronz) si 3 mentiuni;

– Hosofschi Mircea-Nicolae, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui, prof. îndrumatori Leonas Dumitrascu, Livia Nebunu si Hosofschi Neculai-Aurelian, 2 premii II (2 medalii de Ag) si 2 premii III (2 medalii Bronz);

– Codreanu Radu-Andrei, clasa IX-a, Colegiul National „Cuza Voda” Husi, prof. îndrumatori Irina Dumitrascu, Leonas Dumitrascu si Ciopei Elena, 1 premiu II (1 medalie Ag) si 2 premii III (2 medalii Bronz);

– Mihalache Eduard -Mihai, clasa a VII-a, Scoala Gimnaziala „Constantin Parfene” Vaslui, prof. îndrumatori Leonas Dumitrascu si Daniela-Crizantema Nane, 2 premii II (2 medalii de Ag);

– Botezatu Daria-Maria, clasa a V-a, Scoala Gimnaziala „Elena Cuza” Vaslui, prof. îndrumatori Leonas Dumitrascu si Botezatu Ana-Maria, 2 premii II (2 medalii de Ag).

Rezultatele deosebite obtinute de elevii vasluieni la Concursul RoSEF 2018 ne onoreaza si ne asigura participarea în echipa reprezentativa a Românei pentru concursurile: International Science and Engineering Fair (ISEF) din SUA, Environmental Science Fair (I-SWEEEP) din SUA, European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), International Environment Sustainability Project Olympiad (INESPO) din Olanda si Expo Science International of International Movement for Leisure Activities în Science and Technology (MILSET) din Emiratele Arabe Unite.