Sâmbata, 15 septembrie, cu nostalgia clinchetului de clopotel de altadata care anunta Inceperea cursurilor unui nou an scolar, Colegiul National „Cuza Voda” Husi a avut deosebita onoare de a organiza o Intâlnire de suflet, Inscrisa In seria evenimentelor care Isi propun sa serbeze centenarul liceului.

Evenimentul intitulat „Recunostinta pentru un secol de excelenta In educatie” a constat Intr-o emotionanta Intâlnire Intre dascalii de ieri si de azi, profesori care au Innobilat Invatamântul husean, formând generatii de elevi. Printre invitatii de onoare care au trecut cu bucuria revederii pragul liceului centenar s-au numarat: domnul profesor Hoha Gheorghe, doamna profesoara Giosu Georgeta, domnul profesor Toma Valeriu, domnul profesor Popencu Mircea, domnul profesor Codreanu Theodor, doamna profesoara Codreanu Lina, doamna profesoara Blaj Aurica, domnul profesor Calestru Vasile, doamna profesoara Vintila Rodica, doamna profesoara Herbert – Trasnea Leopoldina, doamna profesoara Vornicu Eugenia, doamna profesoara Valeanu Maria, doamna profesoara Dumitrascu Maria, domnul profesor Nicolau Constantin, domnul profesor Bahnariu Dumitru, domnul profesor Iulian Vrabie, doamna profesoara Veronica Vrabie, doamna profesoara Selaru Ruxandra, doamna profesoara Copacischi Lenuta, doamna profesoara Szekeres Valeria si altii. Doamna director Iacob Manuela, moderator al festivitatii, a tinut sa felicite Intregul corp profesoral pentru munca, seriozitatea, daruirea si pasiunea depuse de-a lungul anilor pentru obtinerea performantelor In educatie.

Atmosfera Incarcata de emotii si amintiri a fost amplificata de momentul de reculegere tinut In memoria dascalilor trecuti la cele vesnice. A fost un eveniment, pe cât de frumos, pe atât de emotionant: lacrimi In ochi, regasiri a numeroase generatii de absolventi si diriginti/profesori, povesti care nu se mai terminau, dar si replici pline de haz, discursuri cu tâlc, toate având In centru acelasi subiect: educatia de calitate din liceul centenar, astazi, Colegiul National „Cuza Voda Husi”.