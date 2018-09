Rectificare negativa record!

Rectificarea bugetului judetului Vaslui va fi una dintre cele mai mari din ultimii ani, însa, din pacate, va fi negativa, capitolul venituri fiind diminuat cu nu mai putin de 42,73 milioane lei, peste o zecime din bugetul pe acest an! Asta în ciuda faptului ca, de la bugetul de stat, au intrat aproape 4 milioane de lei. “În fapt, este vorba doar de o ajustare a bugetului astfel încat sa nu intram cu excedent pe anul viitor, lucru care ar reduce alocarile de la bugetul de stat în 2019. Diminuarea provine din subventiile de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor finantate prin PNDL 2 în curs de executie, care vin în exercitiu financiar multianual, sume care si anul viitor se vor regasi în bugetul judetului, urmand ca ceea ce nu s-a cheltuit sa fie la fel rectificate undeva spre sfarsitul anului 2019”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

La începutul anului, Consiliul Judetean Vaslui adopta un buget pe anul 2018 record, cu venituri în suma de 374,2 milioane lei, din care 166,2 milioane de lei subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor finantate prin Planurile Nationale de Dezvoltare Locala 1 si 2, ori a celor finantate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020. Dat find ca respectivele investitii, cele mai multe pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene, sunt programate a se finaliza pana în 2020, banii care nu pot fi cheltuiti în acest an trebuie scosi din bugetul judetului. Astfel, va rezulta cea mai mare rectificare negativa din ultima perioada, rectificare ce urmeaza a fi votata de catre consilierii judeteni la viitoarea sedinta, programata sa se desfasoare astazi, 27 septembrie. Practic, bugetul judetului pe anul 2018 va fi “periat” la capitolul venituri cu nu mai putin de 45,86 milioane lei, suma care, împreuna cu o alta diminuare de venit, de 746 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit ce ar fi trebuit sa vina de la bugetul de stat, dar si un supliment primit la ultima rectificare guvernamentala, de 3,89 milioane de lei, sume defalcate din TVA acordate pentru echilibrarea bugetelor locale, duce la o rectificare totala a veniturilor prognozate la bugetul judetului pe anul 2018 de 42,73 milioane lei. Asa cum era de asteptat, capitolul cheltuieli va suferi o diminuare chiar mai mare, în total cu 43,429 milioane lei. Asta în conditiile în care, totusi, exista o suplimentare la unul din capitolele bugetare, de 4,727 milioane lei, fiind vorba însa de bani destinati acordarii de lapte, corn si mere elevilor în acest an scolar, bani alocati special în acest scop de la bugetul de stat.

În rest, aproape toate celelalte capitole bugetare sufera rectificari negative cu diverse sume, chiar si cheltuielile de personal, diminuate cu aproape jumatate de milion de lei. În ce priveste investitiile, în afara investitiilor finantate prin PNDL, respectiv reabilitarea a 18 drumuri judetene, a Scolii Profesionale “Sf. Ecaterina Husi” ori a sistemului de alimentare cu apa, vor fi rectificate si fondurile alocate la începutul anului pentru alte obiective, între care viitorul Centru multifunctional – Casa Artelor Vaslui ori, de la spitalul Judetean de Urgenta, construirea noului Ambulatoriu Integrat sau elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru marirea Blocului operator.

“Practic, rectificarea se refera la retragerea sumelor ce nu pot fi cheltuite în acest an la aceste proiecte aflate în diverse stadii de executie. Banii nu se vor pierde, ei se vor regasi în bugetul judetului pe anul 2019 si, la fel, daca vor ramane sume necheltuite, alocarile bugetare fiind multianuale, se va proceda la fel ca acum, la corectia bugetului prin rectificare negativa. Cert este ca lucrarile la majoritatea obiectivelor merg aproape în ritmul dorit de noi, fiind premise ca toate aceste investitii sa fie finalizate conform contractelor de finantare, cele mai multe în 2020!”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

În ciuda faptului ca aceasta a VII-a rectificare bugetara din acest an este negativa, totusi, prin reasezarea unor sume în cadrul unor capitole bugetare, s-au alocat fonduri pentru acoperirea unior cheltuieli necesare. Astfel, de exemplu la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, prin economia de 650.000 lei facuta prin amanarea pentru anul viitor a proiectului “Pavilion spitalizare de zi”, urmeaza a fi facuta sistematizarea pe verticala a curtii interioare în zona Centrului de Imagistica, dar si achizitionate mai multe echipamente, între care un cazan la centrala termica a spitalului, un ecocardiograf în valoare de 250.000 lei sau un videogastroscop ce costa 20.000 lei. La fel, s-au alocat 20.000 lei pentru repararea acoperisului cladirii fostei Banci Agriole unde functioneaza acum un corp al Muzeului “Vasile Parvan” din Barlad, în timp ce 150.000 lei vor fi alocati în vederea realizarii unei expertize tehnice a Palatului Administrativ din Vaslui, cladire a carei consolidare ar fi trebuit începuta cu multi ani în urma.

Cert este un lucru, chiar si cu o asemenea rectificare negativa de buget, anul 2018 ar putea ramane de referinta pentru judetul Vaslui prin prisma numarului mare de proiecte aflate în implementare si a sumelor atrase de la bugetul de stat ori cel european.