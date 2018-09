PS Ignatie, cetatean de onoare al comunei Bilbor

Ziua de 1 septembrie a fost pentru locuitorii Comunei Bilbor, din judetul Harghita, una cu totul deosebita. Fiii satului, peste 350 de oameni care au dus peste granitele judetului, si chiar ale tarii, renumele bun al acestei asezari, au fost sarbatoriti. Invitatul special al acestui eveniment a fost Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, originar de pe aceste meleaguri, care poarta in constructia sa interioara autenticitatea izvorata din aceasta zona binecuvantata de Dumnezeu.

Ziua a inceput prin oficierea slujbei de Te Deum in biserica „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Bilbor. La final, Preasfintia Sa a adresat cateva cuvinte celor prezenti la acest moment de sarbatoare: „Toti cei care suntem fiii satului ne-am inceput existenta noastra spirituala de aici, din biserica, toti am fost botezati aici. Nu putea fi un inceput mai potrivit al intalnirii noastre decat cerand de la Dumnezeu acea bruma de liniste, de care avem atata nevoie, mai ales in aceasta lume foarte tulburata. Avem nevoie de momente de zabava, este minunat ca in biserica deschidem antenele sufletului si le conectam la ceea ce este frumos. Avem nevoie de aceasta decantare sufleteasca, ca sa putem sa ne bucuram de lumina pe care Dumnezeu a asezat-o in fiecare dintre noi. Astazi, in lumea aceasta in care se relativizeaza totul, in care valorile noastre se transforma in optiuni, este foarte important sa plonjam spiritual in valorile Evangheliei. Asa putem sa tinem cu tenacitate, cu foarte multa darzenie, la valorile care ne definesc ca oameni, ca persoane unice si, desigur, ca neam”.

A urmat apoi vizitarea bisericii de lemn din cimitirul satului, monument istoric din secolul al XVIII-lea, edificat exclusiv din lemn, ce strajuieste la capataiul atator generatii de oameni ce s-au perindat prin aceste locuri.

La Caminul cultural din localitate a avut loc decernarea titlului de Cetatean de onoare al comunei Bilbor, Preasfintitului Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, in prezenta autoritatilor judetene si locale si a fiilor satului.

De asemenea, a fost lansata cartea „Satul meu”, de Octavian C. Taslauanu, scriitor si om politic roman din perioada interbelica, originar din Bilbor.