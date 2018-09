Protest la Penitenciarul Vaslui. Ministrul Justitiei, „mut ca o lebada”

in jur de 40 de angajati ai Penitenciarului Vaslui, membri ai Sindicatului MEGAS, au protestat, vinerea trecuta, intre orele 8.00-9.00, in fata institutiei, nemultumiti de faptul ca revendicarile lor, nicidecum noi si foarte bine cunoscute la nivelul Ministerului Justitiei, nu au fost solutionate. Daca revendicarile nu vor fi puse in practica, sindicalistii nu exclud varianta blocarii activitatii penitenciarelor.

Vineri, 14 septembrie, in jur de 40 de membri ai Sindicatului MEGAS din cadrul Penitenciarului Vaslui si-au exprimat nemultumirile in cadrul unui protest care a durat o ora. Evenimentul de la Penitenciarul Vaslui face parte dintr-o actiune cu acoperire nationala, in intervalul 12 – 27 septembrie, angajatii a 19 penitenciare din tara organizand proteste similare. Acestea vor culmina cu prezenta masiva a sindicalistilor din intreaga tara, pe 3 octombrie, in fata Ministerului Justitiei.

De altfel, catre ministrul Tudorel Toader se indreapta majoritatea mesajelor sindicalistilor din MEGAS-ul vasluian, dupa ce acesta a promis, inca de acum un an, conditii de lucru mai bune si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de cuvant. Dimpotriva, sustine Dan Gheteu, liderul MEGAS Vaslui, bugetul pentru investitii a fost redus la jumatate.

O alta revendicare importanta este plata orelor suplimentare restante, peste un milion, o alta promisiune neonorata a ministrului Justitiei. De asemenea, stoparea imputernicirilor ilegale in functiile de management, inclusiv cel superior, eliminarea discriminarilor salariale si aprobarea Statutului politistului de penitenciare, cu includerea observatiilor sindicatelor in proiectele transmise, sunt alte revendicari neonorare de minister.

Dan Gheteu spune ca protestul colegilor sai vizeaza si stoparea abuzului impotriva celor care au iesit din sistem: „Cerem eliminarea din legislatie a scamatoriei legislative prin care, incepand cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanta de urgenta, pensiile angajatilor din penitenciare, politistilor si militarilor. Totodata, ii cerem ministrului Justitiei sa aplice corect prevederea legala obtinuta in Parlament de catre sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia – OMJ nr. 2721/2018 -, fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% din orele suplimentare nerecuperate in termen de 60 de zile”, a explicat Dan Gheteu.

Liderul Sindicatului MEGAS incheiat cu un ultimatum: daca revendicarile nu vor fi rezolvate, se va recurge la o masura de forta, respectiv blocarea activitatii penitenciarelor.