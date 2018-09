Proiectul Drumului strategic Barlad – Laza – Codaesti, lansat oficial!

Dupa ce, in decembrie 2017, a fost semnat contractul de finantare intre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR NE) pentru implementarea celui mai ambitios proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere din judet de pana acum, ieri, a avut loc lansarea lui oficiala. Proiectul are drept termen final de implementare iunie 2022. Drumul strategic, in lungime de 82,649 km, va deservi direct circa o zecime din populatia Vasluiului si va lega, prin vestul judetului, nu mai putin de 11 comune, pentru unele dintre acestea fiind singura iesire catre un drum national sau cel european si, implicit, catre municipiile Vaslui sau Barlad si judetele din jur.

“Acest proiect este unul din cele mai importante nu doar din judetul Vaslui, dar din intreaga regiune a Moldovei, iar ADR NE acorda o mare atentie implementarii lui pana la capat. Acest drum, Barlad – Laza – Codaesti, este una din cele 4 axe strategice promovate de noi inca de acum patru ani, Vasluiul fiind unul dintre judetele catre care ne indreptam cu mare atentie, dat fiind ca este un judet cu nevoi, dar si cu oportunitati si cu echipe care au depus proiecte cu finantare prin Programul Operational Regional in valoare totala de peste 250 de milioane de lei, unele dintre ele fiind duse deja la bun sfarsit. Ca reprezentanti ai finantatorului, Uniunea Europeana, noi nu putem face nimic de unii singuri, daca cei care au nevoie de finantari nu s-ar implica si nu ar duce la bun sfarsit proiectele, ori la Vaslui am intalnit o echipa profund implicata si dornica sa faca treaba buna. in continuare, avem foarte multe provocari, multe proiecte in derulare in acest exercitiu financiar, 2014 – 2020, si, in paralel, trebuie sa pregatim urmatorul exercitiu, 2021 – 2027, cu atat mai mult cu cat Romania va beneficia de o crestere cu 8 – 10% a bugetului alocat de UE. Vor fi multe provocari si pentru ca banii se vor indrepta spre alte directii, in care se pune accent pe crestere economica si competivitate, lucru care ar trebui sa atraga investitori spre aceasta regiune a Moldovei mai slab dezvoltata. La fel, in cazul autoritatilor locale care vor beneficia de acest drum strategic, in continuare trebuie sa gandeasca strategii de dezvoltare a comunitatilor, prin promovarea produselor sau serviciilor specifice si prin crearea de asocieri de producatori care sa-si promoveze interesele. Altfel, nu vor atrage resurse la bugetele locale care sa le permita intretinerea acestui drum, si, in consecinta, toate eforturile noastre, ale celor de la ADR NE si de la Consiliul Judetean Vaslui, vor fi fost in zadar”, a atras atentia Vasile Asandei, directorul ADRNE, primarilor participanti la conferinta de lansare a proiectului “Regiunea Nord Est – Axa strategica 4: Vaslui “Reabilitare si modernizare drum strategic judetean Barlad – Laza – Codaesti (DJ245, DJ245M, DJ 247, DJ 246)”

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana si are o valoare totala de 222.001.842,03 lei, inclusiv TVA, din care 184.809.132,40 lei – valoare nerambursabila din partea UE prin FEADR si 28.264.925,03 lei – valoare nerambursabila de la bugetul national, cofinantarea asigurata de CJ Vaslui fiind de 8.927.783,72 lei.

Din acesti bani urmeaza a se reabilita sau moderniza 82,649 kilometru de drumuri judetene, 23,46 kilometri de trotuare pietonale si 1,71 kilometri de piste de biciclete. in plus, vor fi construite sau modernizate 24 de statii de transport public, se vor reabilita 6 poduri, alte 7 poduri urmand a fi construite in locul celor existente, dar si 142 de podete, va fi amenajat un sens giratoriu, dar si o trecere peste calea ferata. Pana la inceperea lucrarilor, preconizata pentru mai – iunie anul viitor, urmeaza a se evalua propunerile financiare depuse in cadrul licitatiei de desemnare executantilor contractelor de proiectare si executie a celor trei loturi in care a fost impartit drumul strategic, si desemnate, tot urma unor licitatii, firmele ce se vor ocupa de dirigentia de santier, respectiv de verificarea tehnica a documentatiei.

Data estimata pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2022, dupa care cei 177 de agenti economici si aproape 40 de mii de locuitori din zona traversata de acest drum strategic vor avea un acces mai facil catre restul judetului, in special catre municipiile Vaslui si Barlad, ori judetele vecine. Trebuie spus ca, in afara celor 11 comune traversate de drumul strategic, Zorleni, Bacani, Alexandru Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan cel Mare, Zapodeni, Codaesti si Miclesti, de acest proiect vor benefica si locuitorii comunei Ibanesti, una din cele patru comune din tara cu cea mai mare rata de marginalizare, peste 80%, si pentru care acest drum este singura legatura cu restul judetului. Dealtfel, din cele 12 comune, inclusiv Ibanesti, beneficiare ale proiectului, 9 au o rata de marginalizare medie – severa, dintre care 6 comune, Alexandru Vlahuta, Bacani, Ibanesti, Poienesti, Danesti si Miclesti, au o rata de merginalizare severa, conform Atlasului zonelor rurale realizat de Banca Mondiala in anul 2016!

“Ramane doar ca, dupa finalizarea proiectului, locuitorii acestor comune, impreuna cu autoritatile locale, sa stie sa profite de pe urma accesului facil catre cele patru artere nationale traversate de drumul strategic, si astfel, impreuna cu investitiile proprii, sa poate face un pas important pentru dezvoltarea acestor comunitati si implicit, a judetului Vaslui. Pana atunci, avem multa treaba si trebuie sa dovedim maxima seriozitate pentru a implementa cu succes acest proiect si astfel sa profitam de aceasta finantare, cea mai mare primita pana acum pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din judet”, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.