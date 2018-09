Prescolari atacati de albine, in Gradina Publica din Barlad

Aproximativ 20 de copii din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 5 Barlad, aflati impreuna cu educatoarea in Gradina Publica, au fost transportati la Compartimentul de Primire Urgente Pediatrie – Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad dupa ce o parte dintre acestia au fost atacati de albine. Incidentul s-a petrecut vineri, 14 septembrie, in jurul orei 10.00, in timp ce grupul de prescolari se afla pe aleile Gradinii Publice. Pentru ca cei mici s-au speriat si au inceput sa planga, imediat a fost apelat numarul de urgenta 112 si s-a solicitat interventia echipajelor medicale. in cateva minute, doua ambulante din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui – Substatia Barlad i-a preluat pe copii si i-a transportat la Urgente, unde medicul de garda i-a examinat pe cei mici. „Doar cinci dintre copiii adusi la spital din Gradina Publica au fost intepati, la fel si educatoarea care ii insotea. Nimeni nu a pus probleme, toti avand intepaturi minore la nivelul membrelor superioare si capului. Au fost tratati cu antihistaminic si apoi au fost lasati sa plece acasa”, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, responsabil mass-media in cadrul spitalului barladean.