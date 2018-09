Podul de piatra a… „tremurat”, a venit apa si l-a luat… Daniel Olteanu cere clarificarea situatiei podurilor din Romania

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, solicita ministrului Transporturilor, Lucian Sova, clarificari referitoare la securitatea podurilor din Romania. Olteanu sustine ca ministrul trebuie sa transmita un „semnal de responsabilitate” subordonatilor sai, care aduc in spatiul public informatii contradictorii cu privire la situatia podurilor. Solicitarea deputatului ALDE, adresata in plenul Parlamentului, vine in contextul in care, dupa tragedia cauzata de prabusirea unui pod in orasul italian Genova si accidentul feroviar din judetul Dolj, localitatea Carcea, CNAIR a dat asigurari ca niciunul dintre podurile aflate in administrarea sa „nu prezinta risc iminent de colapsare”.

Anterior acestor evenimente, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, Ovidiu Laicu, afirmase, intr-o emisiune televizata, ca exista „foarte multe poduri cu probleme, care tremura, nu mai rezista”, si ca acestea vor fi reabilitate in cadrul unui program care se va derula in urmatorii ani.

Mai mult, subliniaza Daniel Olteanu, date oficiale comunicate de reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, ca urmare a unei interpelari adresate de catre deputatul ALDE la inceputul acestui an, au aratat ca lucrari de interventie s-au desfasurat doar la 5 poduri de pe raza DRDP Iasi. in aceste conditii, Olteanu i-a cerut ministrului Sova sa ia atitudine fata de informarile si dezinformarile din partea subordonatilor sai, referitoare la starea podurilor din Romania si din judetul Vaslui.

«Tragedia cauzata de prabusirea unui pod in orasul italian Genova si accidentul feroviar din judetul Dolj, localitatea Carcea, au determinat probabil Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa comunice cateva informatii referitoare la situatia podurilor din Romania. Astfel, am aflat ca „din cele 4.250 de poduri aflate pe reteaua de Drumuri Nationale din Romania, doar 37 se afla in clasa tehnica 5, iar majoritatea lor sunt situate pe drumuri secundare, preluate in trecut de la autoritatile locale. De asemenea, 680 de poduri sunt in clasa tehnica 4. Niciunul dintre aceste poduri nu prezinta risc iminent de colapsare.” Mai mult, CNAIR a subliniat ca „podurile din Romania nu se afla in situatie grava, iar problemele aparute pot fi tinute sub control prin activitati de reparatie curenta”, compania facand „apel la cei care prezinta in spatiul public informatii in legatura cu situatia infrastructurii nationale sa verifice cu atentie veridicitatea lor, deoarece, in caz contrar, risca sa produca panica si confuzie in societate”. Acest apel la responsabilitate este, in opinia mea, unul foarte corect. Din pacate, cu cateva luni inaintea acestui comunicat al CNAIR, intr-o emisiune televizata in care a fost preocupat mai degraba de calitatea mea politica decat de problemele pe care le-am ridicat, asa cum ar fi fost firesc, domnul inginer Ovidiu Laicu, director al DRDP Iasi, a descris o situatie extrem de grava, si citez: „Sunt foarte multe poduri cu probleme, tremura, nu mai rezista, si intram intr-un program de reabilitare, vom reabilita 54 – 60 poduri in urmatorii 3 – 4 ani”. inregistrarea acestei emisiuni poate fi vizionata oricand. in acest context, ma intreb, si l-am intrebat si pe domnul ministru Sova, printr-o interpelare, ce s-a intamplat in cateva luni, intre declaratiile domnului director Laicu si comunicatul CNAIR, incat aceste poduri „cu probleme”, care „tremurau” si „nu mai rezistau”, sa devina foarte solide si sigure? Cu atat mai mult cu cat, dintr-un raspuns al Ministerului Transporturilor la o interpelare a mea, lucrari de interventie se derulau doar la 5 obiective de pe raza DRDP Iasi», a spus Daniel Olteanu, care i-a solicitat ministrului Sova sa clarifice, in mod public, situatia podurilor din Romania.

„in fata promovarii acestor informatii confuze chiar de catre subordonatii domniei sale, cred ca este de datoria domnului ministru Sova sa transmita public care este realitatea: ori foarte multe poduri tremura si nu mai rezista, ori nu sunt probleme. De asemenea, cred ca este important ca domnul ministru sa transmita un semnal de responsabilitate catre subordonatii sai, care, chiar daca in afara serviciului au o calitate politica, pe care o respect, la serviciu trebuie sa uite asta si sa se comporte conform fisei postului», a subliniat Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.

Totodata, deputatul ALDE i-a adresat o noua interpelare ministrului Transporturilor, in cadrul careia i-a transmis rugamintea de a se implica direct in evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor de investitii, reparatii si expertize asumate la acest capitol la nivelul anului 2018.