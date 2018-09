PNL Vaslui declanseaza o campanie de informare pe tema pestei porcine

in perioada urmatoare, Organizatia Judeteana PNL Vaslui va demara o campanie de informare a populatiei din mediul rural si suburban cu privire la pesta porcina africana, urmand sa distribuie in judet circa 10.000 de pliante cu informatii despre aceasta boala. Totodata, grupul parlamentar al PNL adreseaza public actualei guvernari zece intrebari privind ineficienta cu care autoritatile au actionat pentru prevenirea si combaterea pestei porcine. “Sunt intrebari la care Guvernul trebuie sa raspunda iar vinovatii trebuie identificati si pusi ca plateasca, pentru ca s-a compromis pentru multi ani de-acum inainte cresterea porcului si industria de profil din Romania, s-a atentat la siguranta si securitatea nationala si s-au produs pagube incomensurabile la bugetul de stat!”, a declarat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei judetene PNL Vaslui.

“Dincolo de interferentele politice si motiuni de cenzura, exista o problema pe care Guvernul PSD-ALDE o da la spate: cea a pestei porcine, boala care a afectat gospodariile si veniturile a sute de mii de romani, dar si bugetul de stat. PNL demareaza in aceste zile o campanie de informare in localitatile rurale si suburbane, prin distribuirea de pliante de informare cu privire la pesta porcina, cum se transmite, cum se combate sau cum se depisteaza aceasta boala, precum si la masurile prin care cetatenii isi pot proteja animalele. in total, la nivelul judetului Vaslui, vor fi distribuite 10.000 de pliante, actiunea urmand a demara in sudul judetului, in zona limitrofa cu Galatiul, acolo unde au fost deja depistate focare de pesta porcina. Cu aceste pliante, ce vor fi distribuite de membrii organizatiilor locale PNL, speram sa venim in sprijinul taranilor, pentru ca acestia sa poata identifica aceasta boala, sa opreasca raspandirea ei si sa anunte imediat autoritatile competente cu privire la aparitia unui posibil caz de imbolnavire”, a precizat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui.

“Totodata, aceasta actiune este si o atentionare la adresa actualei guvernari PSD-ALDE, a ministrului Daia, in conditiile in care, in 3 luni, peste 70% din focarele de pesta porcina din Europa, respectiv 828 de focare, au aparut in Romania, in 18 judete! Este o analiza a PNL in care prezentam felul in care s-ar fi putut preveni aparitia si raspandirea peste porcine, daca autoritatile ar fi fost competente si ar fi dorit acest lucru, cu atat mai mult cu cat noi am propus inca de anul trecut un set de masuri in acest sens! Nu putem insa sa nu ne intrebam: cum de unii au stiut de pesta si si-au valorificat productia, umplandu-si conturile, iar altii, intre care zeci de mii de tarani, tremura si-si contabilizeaza pierderile? Dezinteresul, ignoranta, lipsa asumarii de responsabilitati, balbaiala autoritatilor, tardivitatea aplicarii unor masuri, blocarea luarii unor masuri, ascunderea probelor, dezinformari ale opiniei publice, neimplicarea unor factori institutionali care aveau obligatii legale in gestionarea crizei, au generat haos si au condus la neincrederea populatiei, a crescatorilor, a fermierilor si a tuturor celor afectati in autoritati si in masurile luate de acestea. Din cauza pericolului iminent al afectarii exploatatiilor industriale, fapt confirmat ulterior, Comisia Europeana a introdus toate judetele afectate direct in zona rosie de restrictie si carantina, Romania fiind singura tara in aceasta situatie, pentru ca autoritatile nu au putut prezenta garantii privind masurile luate. Raspunderea exclusiva pentru aceasta situatie grava este a Guvernului, care a scapat din mana situatia si a neglijat avertismentele timpurii, iar acum exista pericolul ca Uniunea Europeana sa introduca in zona de restrictie intreaga tara, cu repercusiuni economice devastatoare”, a mai declarat dr. Nelu Tataru, presedintele Organizatiei judetene PNL Vaslui.