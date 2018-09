Pledoarie pentru abrogarea pensiilor de serviciu si majorarea indemnizatiilor veteranilor de razboi: Buhaescu (PMP): „Suntem impotriva tuturor pensiilor speciale!”

PMP a depus la Senat un proiect care abroga pensiilor de serviciu ale personalului Curtii de Conturi, Corpului diplomatic, Avocatului Poporului si indemnizatiile pentru limita de varsta ale deputatilor si senatorilor. Initiativa modifica si cuantumul indemnizatiilor veteranilor de razboi. Initiativa, spune Romulus Doru Buhaescu, prim-vicepresedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, isi propune sa faca dreptate intr-o zona pe care care masurile haotice si populiste ale guvernarilor de pana acum au bulversat-o profund.

Proiectul depus de PMP la Senat abroga pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi, ale fostilor membri ai Corpului diplomatic, Avocatului Poporului, precum si indemnizatiile pentru limita de varsta ale deputatilor si senatorilor. De asemenea, initiativa modifica si cuantumul indemnizatiilor veteranilor de razboi. Romulus Doru Buhaescu, prim-vicepresedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, face cateva precizari pe marginea proiectului depus de formatiune si explica de ce PMP este impotriva pensiilor speciale.

„Cred ca fiecare dintre noi are pe cineva in familie care este pensionar si intelege necesitatea luarii unor masuri concrete, echitabile si/sau reparatorii pentru reprezentantii acestei categorii de vasta. Asadar, nu suntem impotriva masurilor care corecteaza actualul sistem. Pe de alta parte, nu putem fi de acord cu modelul de crestere proportionala a pensiilor. Ce echitate este aceea in care o pensie de 600 de lei este indexata cu x% iar o pensie de 10.000 de lei este indexata cu acelasi procent?”, se intreaba Romulus Doru Buhaescu.

Liderul PMP sustine ca PSD a votat o lege prin care parlamentarii devin niste „cetateni speciali si, in consecinta, se bucura de pensii speciale”. „Mai mult, in vara, in sedinta extraordinara, s-a votat Codul administrativ, prin care o alta categorie de politicieni devine speciala in aceasta tara – primarii. Ce au acestia atat de «special»… chiar nu stiu! Ce fac ei atat de special – altceva decat datoria – incat sa merite ca, dupa incheierea mandatului, sa fie astfel recompensati? I-a obligat cineva sa candideze, astfel incat sa primeasca astfel de compensatii, multe dintre ele nemeritate? Nu, nimeni nu i-a obligat sa se puna in slojba cetateanului. Au ales singuri acest drum, unii parcurgandu-l cu rezultate si cu fruntea sus, altii… Dar, se vede treaba, PSD nu tine cont de performanta: ii recompenseaza pe toti la fel. Este o logica strict electorala, una profund gresita. De aceea, suntem impotriva tuturor pensiilor speciale”, a explicat Romulus Doru Buhaescu.

PMP sustine ca singurul mod in care trebuie calculata o pensie trebuie facut in baza contributiei. „Iata un alt aspect insuficient dezbatut si normat: este total incorect fata de cei care lucreaza in mediul privat, care nu beneficiaza de pensii speciale. Legea trebuie sa fie general valabila pentru toti si, inca o data spun, fara pensii speciale. Angajatii la stat trebuie sa aiba salarii publice, transparente, corecte, care sa le permita pe viitor sa aiba pensii decente”, a conchis Romulus Doru Buhaescu, prim-vicepresedintele PMP Vaslui.

initiativa legislativa a PMP aduce modificari si articolului 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, in sensul schimbarii cuantumului indemnizatiei pentru invalizii si veteranii de razboi. „«Art. 1 – (1) Invalizilor de razboi, veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi si vaduvelor de veteran de razboi li se acorda o indemnizatie dupa cum urmeaza: a) invalizilor de razboi: – doua cistiguri salariale medii utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate; – 1,5 castiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate; – un castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarlor sociale de stat, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate; b) veteranilor de razboi: – 50% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat; c) vaduvelor de razboi, daca nu s-au recasatorit: – 50% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat; d) vaduvelor de veterani de razboi, daca nu s-au recasatorit: – 25% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat; (2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) lit a) se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza castigul salarial avut in vedere la stabilirea acesteia»„.