Pilot barladean, medalie de aur la karting

Alexandru Stratica, pilot la Cercul de Karting de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” Barlad, a revenit cu o medalie de aur de la cea de-a cincea etapa a Campionatului National de Karting Scolar 2018 – „Cupa Brailei”.

Zilele trecute (15-16 septembrie), pilotii din cadrul Cercului de Karting de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” Barlad au participat la o noua competitie de profil din acest an. Este vorba despre a cincea si penultima etapa a Campionatului National de Karting Scolar 2018 – „Cupa Brailei”, organizata de Palatul Copiilor Resita in parteneriat cu Palatul Copiilor Braila si desfasurat pe circuitul „Speed Parc” din Bacau. La cursa au luat parte cateva zeci de piloti de la palatele si cluburile copiilor din intreaga tara.

La final, doar unul dintre cei cinci piloti ce au format echipajul barladean a revenit acasa cu o medalie, insa e cu atat mai valoroasa cu cat e din aur. Este vorba despre Alexandru Stratica, ce a concurat la clasa Pufo Junior (60 cc), categoria 8-11 ani, si a reusit sa faca cea mai frumoasa cursa a etapei, terminand pe prima pozitie. Asta desi a avut parte de ceva ghinioane. Deoarece in mansa prefinala a fost acrosat si impins in decor, iar kartul a fost avariat, s-a pus problema daca va participa in finala. insa, „echipa de mecanici” s-a mobilizat exemplar si a lucrat toata noaptea pentru a remedia avariile la kart pana la ora de start. Iar pentru ca nu a terminat mansa prefinala, a fost asezat pe ultimul loc pe grila de start in finala. Chiar si asa, in finala, Alexandru a reusit un start foarte bun, iar dupa patru tururi de pista a urcat in „pole-position”, trecand primul linia de sosire in aplauzele tuturor pentru victoria reusita.

Chiar daca doar el a urcat pe podium, si ceilalti patru membri ai delegatiei barladene s-au clasat printre cei mai buni piloti din tara. Concret, la clasa Mini (60 cc), categoria 10-13 ani, Bogdan Burlibasa a facut o cursa foarte buna, insa un mic incident de pista l-a facut sa rateze podiumul, iar in final s-a clasat pe locul V. Tot pe locul V a terminat etapa si sora lui, Maria Geanina Burlibasa, care a concurat la clasa Kadet (80 cc). in cazul ei, cele 25 de kilograme in plus fata de ceilalti concurenti din aceasta categorie si-au spus cuvantul in cursa. La clasa Pufo senior (60 cc), pilotul Denis Costache a suferit o defectiune la sistemul de franare, motiv pentru care nu a putut face cursa asa cum si-ar fi dorit, asa ca, in final, a iesit pe locul VIII. Nu in ultimul rand, la clasa Bambini (50 cc), categoria de varsta 7-9 ani, Sergiu Ginju, care a lipsit trei etape, a facut o cursa frumoasa, insa lipsa de practica si-a spus cuvantul, asa ca a terminat pe locul VII.

Gratie rezultatelor obtinute de cei cinci piloti barladeni, in urma punctajului obtinut pe clase la finalul acestei etape, Cercului de Karting din cadrul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Barlad s-a clasat pe pozitia a V-a pe echipe.