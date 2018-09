Partea goala a «paharului» stranierilor

Situatia romanilor plecati la munca in strainatate este in atentia ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, care a fost prezenta, saptamana trecuta, la Vaslui pentru a promova campania nationala „Informare acasa! Siguranta in lume”, in vederea informarii acestora cu privire la drepturile pe care le au, dar si la posibilitatea ca acestia sa ajunga victimele traficului de persoane sau a sclaviei moderne. „Tragedia o traiesc nu doar cei plecati in cautarea unui trai mai bun, dar si copiii lasati in urma, acasa, in grija rudelor sau a vecinilor, multi dintre ei ajungand apoi in grija statului”, a explicat Ionel Stefanica Armeanu, directorul DGASPC, statisticile prezentate de acesta aratand ca peste 3.200 de minori, doua treimi dintre acestia cu varsta sub 14 ani, avand unul sau ambii parinti plecati in strainatate sunt in acest moment in grija institutiei pe care o conduce.

in prezenta a circa 50 de persoane, primari, asistenti sociali ori reprezentanti ai unor institutii vasluiene, Natalia Elena Intotero, ministrul romanilor de pretutindeni a lansat si la Vaslui Campania nationala „Informare acasa! Siguranta in lume”, destinata unei mai bune informari a celor plecati sau care doresc sa plece la munca ori sa se stabileasca in strainatate. “Multi dintre concetatenii nostri nu stiu exact ce drepturi au ca rezident intr-o tara straina si nici nu se inregistreaza la misiunile noastre din tarile respective, unde ar putea primi asemenea informatii. in aceste conditii, nu putine sunt cazurile in care concetateni ai nostri cad victime traficului de persoane, realizat prin intermediul chiar al unor persoane cunoscute lor, ori a fenomenului de sclavie moderna. De aceea, in cadrul acestei Campanii, dorim sa diseminam astfel informatii, iar concetatenii nostri trebuie sa stie: chiar daca muncesc la negru, statul roman le poate veni in ajutor ori de cate ori au probleme. Iar printre cei care le pot oferi astfel de informatii sunteti voi, primarii, care ar trebui sa tineti legatura cu concetatenii vostri plecati in strainatate sau cu rudele acestora aflati inca acasa, pentru a le oferi informatii corecte cu privire la situatia din Romania. Pe langa faptul ca astfel va faceti datoria de ales local, o vorba buna din partea dumneavoastra le poate alina dorul de casa si, de ce nu, ii poate convinge sa se reintoarca. Nici nu stiti cate drame traiesc multi dintre acesti oameni, fara a avea cui sa se destainuie ori sa-i ceara sfatul!”, a explicat ministrul Natalia Elena Intotero.

Prezent la intalnire, Ionel Stefanica Armeanu, directorul DGASPC Vaslui, a prezentat o alta drama, cea a copiilor ramasi in urma “stranierilor”. “Plecati in cautarea unui trai mai bun, multi isi lasa copiii acasa, in grija bunicilor, a rudelor sau chiar a vecinilor, si, chiar daca mai trimit bani acasa, multi dintre cei plecati nu-si mai vad lungi perioade copiii. Acest lucru lasa urme asupra copiilor, mai ales a celor de varste fragede. Mai grav, uneori cei care au in grija acesti copii nu mai fac fata, si atunci apeleaza la noi pentru a-i prelua in ingrijire. La acest moment, in evidenta DGASPC Vaslui sunt peste 3.200 de astfel de cazuri, de minori care au unul sau ambii parinti plecati in strainatate, dintre care circa 2.300 de minori au varste pana in 14 ani, si sunt chiar si 33 de cazuri de copii cu varsta sub un an preluati in ingrijire de lucratorii nostri. Este atat o problema sociala, dar si una financiara, costul ingrijirii unui astfel de copil abandonat temporar de parinti depasind 2.500 de lei lunar. Asa se ajunge ca peste jumatate din bugetul judetului se duce pe asistenta sociala”, a explicat directorul Ionel Stefanica Armeanu.

Nici situatia adolescentilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate nu este mai usoara, multi dintre cei care primesc bani de la parinti cazand in alte tentatii. “Avem cazuri de fete aflate in centrele de plasament in jurul caruia “roiesc” tot felul de indivizi de diverse varste, momindu-le cu cadouri ori mancare. Pentru ca nu avem dreptul sa le tinem inchise in centre, fetele mai pleaca periodic, existad riscul sa cada prada unor indivizi fara scrupule. Degeaba avem linie deschisa cu procurorii DIICOT, nici acestia nu pot interveni decat cand este poate prea tarziu, doar atunci cand sunt indicii temeinice de comitere a unei infractiuni de genul traficului de persoane ori chiar proxenetismului. Fetele respective pot ramane insa marcate psihic si chiar fizic pe viata, si asta pentru ca nu au cu cine sa se sfatuiasca, le lipseste indrumarea parinteasca!” a adaugat Ionel Stefanica Armeanu.

Declaratiile directorului DGASPC Vaslui sunt intarite de un studiu al ISJ, realizat la inceputul anului scolar trecut. “Acest Studiul privind elevii din judetul Vaslui care au ambii parinti plecati la munca in strainatate a evidentiat faptul ca, “din cei 56.949 de elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar (36.717 din mediul urban, 20.232 din mediul rural), 1.045 elevi (1,83%) – 598 din mediul urban, 447 din mediul rural – cresc departe de ambii parinti, plecati la munca in strainatate. Fata de anii scolari trecuti, procentul este in scadere, 2,31% in anul scolar 2015-2016, in anul scolar 2014-2015 – 2, 27% iar in anul scolar 2013-2014 – 1,82%). Pentru elevii care frecventeza scolile din mediul rural, din cei 20.232 de elevi participanti la studiu, 447 elevi au ambii parinti plecati la munca in strainatate, din care 214 fete si 233 baieti. Pe cicluri de invatamant, distributia elevilor cu ambii parinti plecati in strainatate se prezenta astfel: prescolar – 73 copii, primar – 172 copii, gimnazial – 184 copii, liceal – 18 copii. Pentru elevii care frecventeaza scolile din mediul urban situatia se prezinta astfel: numar de elevi participanti la studiu – 36.717, numar elevi cu ambii parinti plecati la munca in strainatate – 598 din care: fete 286, baieti 312. Dintre acestia, 38 copii sunt prescolari, 140 elevi sunt in ciclul primar, 14 de elevi, in ciclul gimnazial, iar 276 sunt liceeni. in ceea ce-i priveste pe elevii din judetul Vaslui care au un parinte plecat la munca in strainatate, 9,62% dintre elevii din judetul Vaslui sunt in aceasta situatie. Procentul este in scadere fata de anii scolari trecuti, 12,70% in anul scolar 2015-2016, 15,61% in anul scolar 2014-2015, 9,61% in anul scolar 2013-2014, 9,26% in anul scolar 2012-2013”. Cat priveste copii plecati cu parintii si care se introc in sistemul de invatamant romanesc, numarul acestora este in scadere de la an la an, de la 151 elevi in anul scolar 2013 – 2014, la 131 elevi, in anul scolar 2014 – 2015, 91 elevi in anul scolar 2015 – 2016 si doar 70 de elevi, in anul scolar precedent.

„Mai grav, unii dintre ei, 11 elevi anul trecut, au prezentat dificultati de invatare, iar pentru toti elevii reintorsi la scoala in Romania trebuie intreprinse masuri de sprijinire, de la consiliere individuala si de grup, individualizare a sarcinilor de lucru, pregatire suplimentara cu profesorii clasei in special la disciplinele unde intampina dificultati de invatare, implicarea in diferite activitati extrascolare ori pentru integrarea elevilor in colectivul clasei, pana la educatie remediala, elaborarea de planuri de interventie personalizata, discutii cu parintii sau tutorii, vizite la domiciliu si terapie logopedica”, explica inspectoarea generala, prof. Gabriela Placinta, cu ocazia prezentarii studiului ISJ.