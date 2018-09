Nu-i deloc armonie in opozitie: USR “umbla” la initiativele PMP!

Opozitia nu este deloc unita, in ciuda apelului PMP de a se crea un consens pentru sanctionarea derapajelor coalitiei PSD-ALDE, aflata al guvernare. Astfel, initiativa PMP de depunere a unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu a fost sustinut de PNL si USR. “Mai mult, USR incearca sa confiste initiativa PMP de strangere de semnaturi pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in ciuda faptului ca noi am declansat aceasta campanie cu mai bine de patru luni in urma”, spune Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui.

“Cu ocazia Scolii de vara a PMP, desfasurata la Neptun in perioada 6 – 9 septembrie, au fost lansate cateva din punctele viitoarei activitati politice a PMP. Unul dintre aceste puncte a fost initiativa partidului nostru de depunere a unei motiuni de cenzura impotriva guvernului, motiune la care parlamentarii PNL si cei ai USR nu au vrut sa adere. Asta in ciuda faptului ca motiunea privea unul dintre cele mai grave si arzatoare subiecte: gestionarea dezastruoasa de catre Guvern a problemei pestei porcine, boala care, manifestandu-se in peste 900 de focare la nivelul intregii tari, se apropie si de judetul Vaslui si a creat deja pagube de 350 milioane de euro. Din pacate, cei care vor suferi din cauza incapacitatii Guvernului de a gestiona aceasta criza vor fi tot romanii, in ciuda faptului ca UE va suporta o parte din pierderi. Neaderarea celorlalte doua partide politice la initiativa motiunii de cenzura promovata de PMP arata ca, in continuare, in ciuda apelurilor facute de partidul nostru, opozitia nu este unita. Acest lucru este si mai bine reliefat de incercarea USR de a confisca o alta initiativa a PMP, cea de modificare a legii electorale privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Desi campania PMP se desfasoara, deja, de mai bine de patru luni, avand stranse 700.000 de semnaturi de sustinere, liderii USR au anuntat ca vor face si ei o campanie asemanatoare si vor depune o initiativa parlamentara in acest sens”, a declarat Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in aer liber si transmisa live pe Facebook de jurnalistii “Robo Stiri Vaslui”.

Prin eforturile membrilor partidului, a organizatiilor locale si a celei judetene, la nivelul judetului Vaslui, PMP a reusit sa adune deja peste 7.500 de semnaturi de sustinere a propunerii de modificare a legii electorale privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. “Pana luna viitoare, la sfarsitul campaniei, ne vom atinge si chiar depasi tinta de 10.000 de semnaturi stranse de la vasluieni”, a mai spus Marcel Gangu.

PMP sustine familia traditionala, asa cum este definita de morala crestina, ca fiind formata dintr-un barbat si o femeie. Marcel Gangu ii indeamna pe vasluieni sa se prezinte si sa voteze in consecinta la Referendumul pentru familie, care va avea loc pe 7 octombrie. “in acest sens, la Colegiul Judetean al PMP, ce va avea loc pe 23 septembrie, vom instrui presedintii organizatiilor locale cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru buna desfasurare a referendumului in judet si la nivelul fiecarei sectii de votare, dar si felul in care trebuie promovata pozitia PMP, de sustinere a familiei traditionale romanesti”, a conchis Marcel Gangu.