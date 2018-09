Minititanii barladeni, doua titluri de campion european si patru de vicecampion!

Performanta extraordinara reusita de cei trei sportivi ai clubului de arte martiale Fight Club Titans Barlad, care au participat la Campionatul European de Brazilian Jiu-Jitsu pentru Juniori, organizat in Londra, Marea Britanie. in total, au cucerit doua titluri de campion si patru de vicecampion european.

intre 22-23 septembrie, Londra, capitala Angliei, a gazduit Campionatul European de Brazilian Jiu-Jitsu pentru Juniori, competitie de arte martiale ce s-a desfasurat in sistem Gi (cu kimono) si No Gi (fara kimono) si la care au luat parte cateva sute de concurenti de pe intreg continentul. Printre cluburile participante la prestigioasa competitie internationala s-a numarat si Fight Club Titans Barlad, club afiliat la organizatia Icon Romania, care s-a inscris cu trei sportivi, respectiv Mihai Gheghici (categoria 6-7 ani, – 21 kg), Raul Roman (8-9 ani, – 22 kg) si Alberto Diea (12-13 ani, – 44 kg).

Iar rezultatele primei participari la acest nivel au fost pe masura asteptarilor: impreuna, cei trei barladeni au adus clubului nu mai putin de opt medalii, dintre care doua de aur, patru de argint si doua de bronz. Concret, in prima zi de concurs, dupa trei meciuri la categoria sa (-21 kg), Mihai Gheghici a reusit sa devina campion european, iar dupa patru meciuri la o categorie superioara (-24 kg), a obtinut argintul si titlul de vicecampion. Iar in a doua zi, dedicata competitiilor fara kimono, a cucerit inca doua medalii de argint, una la categoria -21 kg, tot dupa trei meciuri, si una la categoria -25 kg, insa dupa doua meciuri. Raul Roman a urcat in ring doar duminica si, dupa doua lupte, a reusit sa-si adjudece medalia de argint la categoria -22 kg. Nu in ultimul rand, Alberto Diea a adus inca trei medalii clubului barladean: una de aur la categoria -44 kg, una de bronz la categoria -50 kg, ambele in probele cu kimono, si una de bronz la categoria -50 kg, in proba fara kimono.

„Suntem extrem de multumiti de rezultatele sportivilor nostri. A fost un eveniment cu un grad de dificultate ridicat, dar, ca la orice competitie, au mai existat si anumite erori de arbitraj. La doar sase ani, Mihai Gheghici a reusit sa devina campion european de Brazilian Jiu-Jitsu, ca si Alberto Diea, care a reusit sa impresioneze din nou. in continuare, ne pregatim pentru Campionatul European de ADCC (Abu Dhabi Combat Club, n.r.), care va avea loc in Romania. Totodata, suntem in plina pregatire pentru cea de-a doua editie a Invitationalului «Ancient Pro», organizat de clubul nostru impreuna cu Clubul Daos in parteneriat cu Asociatia ProBJJ, la care ii invitam pe toti practicantii de arte martiale din Barlad si nu numai sa ia parte. in final, vreau sa le multumesc parintilor si tuturor celor care ne sustin pentru increderea acordata si pentru sprijinirea copiilor in practcarea sportului”, ne-a declarat Marian Radoi, unul dintre antrenorii clubului barladean.