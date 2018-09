Membrii PMP, implicati in buna desfasurare a Referendumului!

Biroul Electoral Central a decis: PMP va avea reprezentanti in Birourile si oficiile electorale infiintate in vederea referendumului national pentru revizuirea Constitutiei. S-a pus, astfel, capat speculatiilor conform carora popularii nu vor avea reprezentanti in sectiile de votare pe motiv ca nu ar avea grupuri parlamentare in ambele camere. in aceste conditii, PMP va fi prezent cu delegati in toate cele peste 530 de sectii de votare din judetul Vaslui la referendumul din 6-7 octombrie.

Anterior Hotararii BEC, luate duminica, 23 septembrie, Biroul Electoral Judetean (BEJ) Vaslui luase o decizie asemanatoare, prin care PMP Vaslui poate desemna reprezentanti in Birourile si oficiile electorale, reprezentanti care vor veghea la buna desfasurare a Referendumului pentru Familie. „Prevederea de la articolul 26 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26 privind organizarea referendumului din 6 si 7 octombrie facea referire doar la obligativitatea organizatiilor cetatenesti apartinand minoritatilor nationale de a avea grup parlamentar in ambele camere a Parlamentului Romaniei, nu si la partidele parlamentare. Am discutat aceasta problema cu doamna presedinte a BEJ si s-a dat interpretarea corecta a acelui articol din ordonanta. Deci, nu se va pune problema sa nu avem delegati in sectiile de votare. Ulterior, Biroul Electoral Central a luat o Hotarare asemanatoare, astfel ca PMP isi va putea desemna reprezentantii in toate birourile electorale judetene si locale din intreaga tara”, a declarat reprezentantul PMP in BEJ Vaslui, Maricela Tabusca. in consecinta, conducerea PMP Vaslui le-a cerut presedintilor de organizatii locale din judet sa desemneze delegati in sectiile de votare, cu atat mai mult cu cat partidul sustine aceasta initiativa civica. Listele cu numele delegatilor urmeaza sa fie intocmite pana cel tarziu in cursul zilei de azi, si comunicate la sediul organizatiei judetene de partid, pentru a fi transmise in timp util catre BEJ Vaslui.