Mama si fiica, rasturnate cu taxiul la Badeana

Trei persoane din Bârlad au ajuns, luni, la spital In urma unui grav accident rutier produs Intre doua autoturisme pe raza localitatii Badeana, comuna Tutova. O masina de tip taxi, In care se aflau soferita si mama ei, s-a rasturnat dupa ce o autoutilitara condusa de un batrân cu mai multe afectiuni medicale, a intrat In plin. Aceasta din urma a ajuns In sant.

Un nou grav accident de circulatie a tulburat, ieri, linistea comunei Tutova. De aceasta data, In urma impactului au rezultat trei victime, toate din Bârlad. Este vorba despre o femeie de 38 de ani, una de 60 de ani, mama tinerei, si un barbat de 63 de ani. Femeia de 38 de ani, abia venita din Italia, se afla la volanul unei masini de tip taxi ce-i apartinea cumnatului sau care practica taximetria In Bârlad. Aceasta se ducea la tara si circula din directia Bârlad catre Tecuci, cu mama ei pe scaunul pasagerului. La un moment dat, a fost izbita frontal de o autoutilitara care circula In sens opus de barbatul de 63 de ani. Impactul violent s-a petrecut la ora 12.32, pe DE 581, pe raza satului Badeana, comuna Tutova.

„Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene Bârlad au efectuat cercetari la locul producerii accidentului si au stabilit faptul ca autoturismul de tip taxi, Inmatriculat In judetul Vaslui si condus de o soferita de 38 de ani, din Bârlad, se deplasa pe directia Bârlad – Tecuci, iar din directia opusa venea o dubita Inmatriculata tot In Vaslui, condusa de un barbat de 63 de ani, tot din Bârlad. Din primele verificari, se pare ca dubita ar fi patruns pe contrasens si ar fi lovit taxiul, care s-a rasturnat pe cupola, In timp ce dubita a fost proiectata Intr-un canal colector. Cele trei persoane implicate In impact au fost transportate la spital”, ne-a declarat Bogdan Gheorghita, responsabil mass-media In cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.

Potrivit acestuia, cum ambii soferi au suferit leziuni si au fost dusi la spital, nu au putut fi testati cu aparatul alcooltest, Insa urma sa li se recolteze probe biologice pentru a stabili daca au consumat alcool. In plus, pe numele soferului vinovat de impactul frontal a fost deschis un dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Odata ajunse la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad, cele trei victime au fost investigate de medicii Compartimentului de Primire Urgente. Soferita de 38 de ani a fost diagnosticata cu „politraumatism prin accident rutier, cu plagi contuze multiple la nivelul membrului superior stâng provocate de cioburi de parbriz”, iar mama ei cu „politraumatism prin accident rutier, traumatism forte toracic”.

„Nu si-au pierdut cunostinta, sunt echilibrate si constiente. Urmeaza sa fie investigate conform protocolului. Iar soferul autoutilitarei a fost diagnosticat cu «politraumatism prin accident de circulatie, traumatism cranian cu plagi la nivelul capului, provocate tot de cioburi». Barbatul nu stie sa precizeze ce s-a Intâmplat cu el, dar este purtator de stimulator cardiac, are diabet, hipertensiune si mai multe afectiuni medicale pentru care ia un pumn de medicamente, Insa nu a putut spune ce medicamente a luat dimineata. Iar echipajul medical care l-a preluat a precizat ca barbatul nu purta centura de siguranta”, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, responsabil mass-media In cadrul spitalului bârladean.