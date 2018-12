Maior vasluian de jandarmi, pus in slujba ONU

in perioada septembrie 2016 – septembrie 2018, mr. Marian Panfil, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui a fost detasat in serviciul Organizatiei Natiunilor Unite in Republica Mali, pentru a participa la Misiunea Multinationala Integrata de Stabilizare din Mali (MINUSMA).

in luna noiembrie 2016, in urma unui examen organizat de catre Serviciul de Selectie si Recrutare al ONU, mr. Marian Panfil a fost acreditat sa execute evaluari operationale ale unitatilor propuse pentru rotire, inaintea dislocarii lor in zona de misiune. Acest tip de evaluari au loc in tarile de origine ale unitatilor si se desfasoara in conformitate cu procedurile de lucru specifice ale ONU.

Ofiterul a participat la cinci misiuni de evaluare operationale: membru in cadrul echipei de evaluare a unitatilor de politie constituite ale Rep. Bangladesh, in anul 2017, iar ulterior, sef de echipa in alte patru astfel de misiuni in Rep. Nigeria (2017, 2018), Rep. Benin (2018) si Rep. Burkina Faso (2018).

De asemenea, pe durata turului de serviciu, mr. Marian Panfil a fost selectionat de catre conducerea Componentei de Politie a MINUSMA sa participe la doua cursuri de formare profesionala destinate personalului ONU, care s-au desfasurat in localitatea Entebbe, Rep. Uganda (2018), la RSCE, si in loc. Vicenza, Rep. Italia (2016), la CoESPU.

Ofiterul a activat in aceasta perioada ca expert in domeniul ordinii publice, la cartierul general al misiunii cu sediul in localitatea Bamako, in cadrul Biroului de Operatii al Componentei de Politie a MINUSMA. Printre responsabilitatile avute de catre acesta in teatrul de operatii se pot enumera organizarea, conducerea/coordonarea si executarea de misiuni operative in zone cu grad de risc ridicat (patrulari comune cu fortele maliene de securitate, escorte VIP, protejarea personalului populatiei locale si a personalului ONU pe durata unor activitati evaluate ca avand grad de risc ridicat, etc.); coordonarea unitatilor de politie constituite, acordarea de consiliere si sprijin de specialitate comandamentului acestor unitati pentru buna executare a misiunilor incredintate; organizarea si conducerea de sesiuni de formare profesionala pentru efectivele acestor unitati pentru a asigura un nivel de pregatire corespunzator exigentelor organizatiei; realizarea de inspectii lunare cu privire la capacitatea operationala a unitatilor de politie constituite.

Pentru activitatile desfasurate si modul in care si-a indeplinit misiunile incredintate, ofiterul a primit medalia ONU pentru serviciu in cadrul MINUSMA.