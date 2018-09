Liber la construirea noului sediu UPU al Spitalului Judetean

Anul 2018 este definitoriu pentru transformarea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui intr-o unitate spitaliceasca de elita in ceea ce priveste atat dotarile si satisfacerea nevoilor pacientilor. Dupa ce, luna trecuta, a demarat construirea noului Ambulatoriu Integrat iar Centrul de Imagistica ridicat in curtea spitalului urmeaza a fi dat in folosinta, un alt proiect, privind extinderea Unitatii de Primiri Urgente, ia fiinta. Consiliul Judetean Vaslui a fost invitat de catre Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR NE), care va asigura o parte din costul proiectului din fonduri europene, sa semneze contractul de finantare, lucru care se va intampla in perioada urmatoare. UPU Vaslui va avea un nou sediu, dotat inclusiv cu un heliport pentru transportul de urgenta a cazurilor deosebite.

Curtea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui s-a transformat deja in santier, luna trecuta fiind demarate lucrarile pentru constructia noului Ambulatoriu Integrat (Policlinica). Acest santier se va extinde cel mai probabil de la inceputul anului viitor, odata cand noi echipe de constructori vor lucra la ridicarea viitorului sediu al UPU. La inceputul anului, consilierii judeteni au fost de acord cu propunerea conducerii CJ Vaslui de implementare a obiectivului de investitii “Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport”. S-a considerat ca acest obiectiv este absolut necesar daca se doreste satisfacerea nevoilor pacientilor care apeleaza la serviciile Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, cea mai mare unitate sanitara din judet, tinand cont de faptul ca adresabilitatea la UPU a crescut exponential, de la 9.200 de pacienti, in anul de infiintare a acestei unitati, 1999, la peste 54.000 de pacienti, in 2015, si la peste 70.000 de pacienti, anul trecut. Din pacate, spatiul in care-si desfasoara activitatea UPU nu mai este indestulator, fiind nevoie, conform cerintelor actuale, de spatii special destinate primirii/triajului, decontaminarii, spatii de izolare, de asteptare pentru pacienti sau apartinatori, dar si pentru investigatii paraclinice sau chiar gipsare. in plus, este nevoie de spatii special destinate asistentilor sociali, pentru anchetele pe care le desfasoara acestia, spatii administrative ori destinate invatamantului si intalnirilor colective, dar si spatii avand ca destinatie odihna personalului si paramedicilor, precum si vestiare pentru acestia.

Pentru satisfacerea acestor nevoi si mutarea UPU intr-un spatiu modern, CJ Vaslui a accesat finantare in cadrul programului Operational Regional 2014 – 2020, finantare care acopera inclusiv constructia unui heliport de pe care pot fi preluati, sau trimisi catre clinici de specialitate din Iasi sau Bucuresti, pacienti cu probleme deosebite, care depasesc competenta SJU Vaslui. Costul proiectului a fost estimat la 3,2 milioane de euro, CJ Vaslui reusind sa acceseze, prin intermediul ADR NE o finantare nerambursabila de 1,5 milioane de euro. Banii vor fi alocati in cadrul Strategiei Nationale de Sanatate prin Programul Operational Sectorial (POS) 2015-2020, Axa Prioritara 8: imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta.

Zilele trecute, ADR NE a notificat CJ Vaslui cu privire la faptul ca proiectul “Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport” a parcurs toate etapele si ca, dupa transmiterea ultimelor docmente necesare, se poate trece la semnarea contractului de finantare, lucru care se va intampla pana la sfarsitul acestei luni. Ulterior, se va trece la organizarea licitatiilor in vederea desemnarii executantului lucrarilor ce vor demara cel mai probabil la inceputul anului viitor.

Pana atunci, se pregateste terenul, de curand SJU Vaslui solicitand si primind din partea CJ Vaslui suma de 400.000 lei pentru mutarea tevilor de apa si canalizare de pe amplasamentul viitorului UPU, si modernizarea retelei de canalizare. „Actuala retea de canalizare nu va face fata viitoarelor necesitati si trebuie neaparat crescuta capacitatea de transport a conductelor. in plus, la acest moment, Spitalul Judetean nu are o retea pluviala, lucru care va fi corectat odata cu realizarea noii retele de canalizare”, le-a explicat Ana Smaranda Rinder, managerul SJU Vaslui, consilierilor judeteni.

Aceasta suma, 400.000 lei, ceruta prin amendament la proiectul de hotarare perivind rectificarea a VI-a a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din bugetul CJ Vaslui, pe anul 2018, provine de la un alt obiectiv pe cale de a fi implementat, Pavilionul de spitalizare de zi, proiect care insa are o oarecare intarziere, urmand a se derula incepand de anul viitor.

Trebuie spus ca, la aceasta a VI-a rectificarea bugetului judetului, SJU Vaslui a mai primit alti 400.000 lei, pentru plata unor bunuri si servicii achizitionate si care nu au fost inca achitate, sumele respective riscand sa devina arierate, cu consecinte negative privind alocarea banilor de la CJAS sau bugetul de stat catre spital. „Am solicitat ajutorul Consiliului Judetean pentru stingerea acestor datorii, pentru ca bugetul spitalului nu le poate suporta. in anul 2018, am avut o avalansa de cazuri la Urgente, lucru care a dus la un consum de material mai mare decat cel preconizat. in plus, am preluat cazuri de la Spitalul municipal din Husi, unitate care s-a confruntat cu probleme de personal. De asemenea, Spitalul de Urgenta Vaslui face investigatii radiologice si imagistice si pentru celelalte spitale din judet, de multe ori pacientii respectiv ramanand internati la noi, la fel cum se intampla si cu cazurile provenite de la UPU, respectiv pacienti care raman in spitalizare continua, lucru care a grevat bugetul spitalului. Trebuie spus ca, de la CJAS, pentru ca am avut mai multi pacienti decat numarul estimat, nu ni s-a putut deconta in totalitate sumele cheltuite de noi pentru spitalizarea continua!”. Chiar aceasta explicatie a managerului spitalului, Ana Maria Rinder, este o buna pledoarie referitoare atat la nivelul calitatii serviciilor oferite de SJU Vaslui, concretizate prin cresterea numarului pacientilor, cat si pentru necesitatea acestor noi investitii: noul sediul UPU, Ambulatorul Integrat, Centrul de Imagistica, viitorul Pavilion de spitalizare de zi ori constructia noii morgi, obiective pe cale de a fi realizate.