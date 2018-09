Leonard Bibirig: „Suntem in grafic!”

Dupa succesul din amicalul cu CSM Bacau, Leonard Bibirig, antrenorul CSM Vaslui, se declara multumit de evolutia echipei sale, considerand ca se afla in grafic cu pregatirea pentru sezonul nou al Diviziei A.

CSM Vaslui s-a intors victorioasa de la Bacau, unde a intalnit formatia locala, CSM, nou-promovata in Liga Zimbrilor. in ciuda caracterului neoficial, partida a fost una presarata cu numeroase dueluri aspre, si nu mult a lipsit ca lucrurile sa degenereze. Carali a fost cel mai contrat jucator al vasluienilor, care a avut cateva polite restante cu fostii coechiperi de la Bacau, fiind nevoie si de interventia antrenorilor, pentru a calma spiritele. S-au jucat trei reprize, prima castigata de Bacau (21-17), iar celelalte doua, de Vaslui (19-13 si 21-18), rezultatul final fiind 57-52 pentru handbalistii pregatiti de Leonard Bibirig. Pentru CSM Vaslui au evoluat: Pralea, Petrila – Amihaesei, Dediu, Polocoser, A. Farcas, R. Farcas, Dragon, Voinea, Potera, Popa, Cumpanici, Hodorogea, Carali, Iozu.

„La acest moment, ne aflam in grafic cu pregatirile, dar ne dorim tot timpul mai mult, de aceea am si venit pentru a juca la Bacau, impotriva unei echipe din esalonul superior. Meciurile cu echipe tari ne arata adevaratul nostru nivel la momentul de pregatire la care ne aflam si ce trebuie sa lucram in viitor. Evident ca obiectivul nostru este promovarea in primul esalon; nu va fi usor, acest obiectiv trebuie sa ne solicite la maxim. Va trebui sa dam totul la antrenamente si mai ales la meciurile oficiale. Vreau sa le multumesc pentru sprijin, pe aceasta cale, domnului primar si Consiliului Local din Vaslui si sper ca prin evolutiile si rezultatele noastre sa aducem bucurii tuturor vasluienilor”, a spus Leonard Bibirig.

Acesta isi avertizeaza jucatorii ca nu vor avea meciuri usoare in liga secunda: „Nu vom avea meciuri foarte usoare in Divizia A! Problema e cum le vom aborda si cum ne vom concentra pentru fiecare partida, nu trebuie sa desconsideram niciun adversar. Eu sper ca pe viitor sa ne mai intregim lotul si sa facem o echipa competitiva pentru Liga Nationala”.

CSM Vaslui va debuta pe 22 septembrie in campionat, urmand a intalni acasa pe CNOT Brasov.