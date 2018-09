KineDok powered by One World Romania, editia a IV-a: La Muzeul „Vasile Parvan”, sambetele vin cu documentare de calitate

Ajuns deja la cea de-a IV-a editie, KineDok powered by One World Romania va aduce anul acesta 16 din cele mai interesante documentare din Europa Centrala si de Est. Sub forma unei experiente care trece dincolo de peretii traditionali ai salii de cinema, KineDok te invita nu doar sa vii sa vezi un film pe un ecran mare, ci chiar poti sa te intalnesti cu realizatorii sau protagonistii filmelor favorite.

Un proiect unic in Europa prin amploarea sa, KineDok se desfasoara concomitent in sapte tari partenere: Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Croatia, Norvegia, Bulgaria si Romania, unde este coordonat de catre Asociatia One World Romania in strans parteneriat cu festivalul de film. Fiecare din tarile participante contribuie cu documentare produse in ultimii ani, care ruleaza apoi in sute de locatii din toate cele sapte teritorii, generand astfel o comunitate culturala impresionanta.

Sambata, 22 septembrie, de la ora 10.30, incepe KineDok powered by One World Romania, editia a IV-a, la Muzeul „Vasile Parvan”, cu filmul „}ARA MOART~”. Ecranizarea are drept punct de pornire Colectia Costica Acsinte, fotograful din Slobozia a carui prodigioasa productie fotografica, intinsa pe aproape sapte decenii, a fost redescoperita si restaurata de Mario-Cezar Popescu si a devenit prilej de proiectie nostalgica pentru publicul romanesc insetat dupa un trecut romantat. Dar Radu Jude foloseste colectia ca fundal pentru o naratiune construita din intregistrari de arhiva si texte din jurnalul personal al doctorului Emil Dorian, ale carui scrieri literare au fost interzise de regimul antisemit condus de Maresalul Antonescu.

Dupa un scurt preambul, care acopera cele doua decenii anterioare, filmul prezinta perioada dintre 1937 si anii imediat urmatori lui August 1944, in ceea ce regizorul numeste „fragmente de vieti paralele”: fotograme cu romani obisnuiti in ipostaze private, acompaniate in fundalul sonor de ororile politice si istorice abatute asupra celor care au devenit tinta autoritatilor romane.

in frictiunea dintre imagine, sunet si text, Jude restituie imaginea unuia dintre cele mai rusinoase episoade din istoria Romaniei, aproape inexistent in arhivele noastre de film. Radu Jude ne prezinta un montaj provizoriu de 85 minute al acestui foto-roman social si politic cu totul special.

la Barlad va fi prezenta si Andreea Burdujanu, una dintre coordonatoarele proiectului la nivel national.

incepand cu data de 22 septembrie, in fiecare sambata (cu exceptia acestei sambete, in care proiectia va incepe la ora 10.30), de la ora 12.00, publicul interesat este invitat sa vizioneze o serie de noua filme, dupa urmatorul program:

• 22.09.2018, ora 10.30, }ara moarta

• 29.09.2018, ora 12:00, Daliborek si lumea alba

• 06.10.2018, ora 12:00, Prima impartasanie

• 13.10.2018, ora 12:00, Postasul Cumsecade

• 20.10.2018, ora 12:00, Tren spre maturitate

• 27.10.2018, ora 12:00, Varza, cartofi si alti demoni

• 03.11.2018, ora 12:00, Campionul din Balcani

• 10.11.2018, ora 12:00, Nicaieri de unde sa te ascunzi

• 17.11.2018, ora 12:00, Multumesc pentru ploaie

Organizatorul local al evenimentului este Muzeul „Vasile Parvan” iar organizatorul national, Asociatia One World Romania.