Junioarele III de la LPS Vaslui, locul 8 la Fagaras Handbal Cup

Handbalistele junioare III de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui a lasat o impresie buna la prima editie a turneului international Brasov Handbal Cup. Competitia a adunat 16 formatii, fiind castigata de echipa ungara, Gyor, care s-a impus in finala mare cu CSM Bucuresti, 29-24. Vasluiencele au terminat competitia pe locul 8, pierzand duelul cu Ghimbav, scor 25-31. Fetele pregatite de profesoara Maria Ostan au ocupat locul 2 in faza grupelor, dupa victorii cu CSS Drobeta Turnu Severin, scor 32-19, si cu LPS Banatul Timisoara, scor 34-16, pierzand disputa cu echipa gazda, CSM Fagaras, scor 35-40. LPS Vaslui a ajuns in faza sferturilor, invingand Chimia Ramnicu Valcea, scor 32-24, insa a ratat prezenta in semifinale, dupa ce a pierdut duelul cu CSS Bacau, scor 14-29.