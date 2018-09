Invinsi de granzii de la Politehnica Iasi

Pustii de 17 ani de la Sporting Juniorul Vaslui au sustinut o partida amicala cu formatia de prima liga, Politehnica Iasi. Meciul s-a concretizat la insistentele tehnicianului iesenilor, Flavius Stoican, incantat de jocul vasluienilor, pe care i-a urmarit la o serie de partide din campionatul Under 19. Chiar daca au fost invinsi cu scorul de 0-5 (0-3), fotbalistii pregatiti de Cornel Cracea au lasat o impresie foarte buna, Flavius Stoican manifestandu-si intentia de a transfera de la gruparea vasluiana o serie de jucatori. in vizor sunt Octavian Cracea si Auras June, care au toate sansele ca, in perioada urmatoare, sa imbrace tricoul studentilor ieseni. Politehnica a aruncat in joc toate vedetele, golurile fiind marcate de Sin, Sanoh, Flores, Parvulescu si Mendes. in perioada urmatoare, Sporting Juniorul va mai sustine o serie de partide de verificare cu echipe din prima liga, cum ar fi FC Botosani. Sunt sanse ca unele dintre ele sa vina la Vaslui pentru a disputa jocurile amicale.