Investitii de peste 900.000 euro pentru varstnicii din Tutova

in urmatorii cinci ani, nu mai putin de trei centre sociale care ii au drept beneficiari pe varstnicii din comuna Tutova vor fi construite cu fonduri europene. Vorbim despre un centru de zi pentru persoanele varstnice, o cantina sociala si o unitate de ingrijire la domiciliu, investitii ce se ridica la peste 900.000 de euro si care vor fi realizate in decurs de cinci ani. Tot in aceasta luna, a fost semnat contractul de finantare pentru un proiect in valoare de peste 3.00.000 de lei, ce vizeaza infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru varstnicii din comuna Falciu.

in octombrie 2017, Ion Corciova, primarul comunei Tutova, aflat la al treilea mandat, spunea ca, pe langa cele cinci investitii de peste 10,5 milioane de lei aprobate in iulie de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si care urmau sa fie finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 2, edilii comunei lucreaza la alte cateva proiecte importante. Trei dintre acestea vizeaza categoria persoanelor in varsta si defavorizate din comuna, pentru care se intentiona construirea a trei centre sociale.

„Am depus un proiect in valoare de 900.000 de euro prin Programul Operational Regional pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoanele varstnice, a unei cantine sociale si a unei unitati de ingrijire la domiciliu. Pe 1 octombrie am fost anuntati ca a trecut de prima faza de conformitate si speram ca, pana la finele anului, vom fi anuntati ca primi finantare. Cred ca va fi un proiect model pentru regiunea noastra. Sunt increzator ca va fi aprobat, pentru ca proiectul pe care l-am depus e foarte bine fundamentat si argumentat si e de perspectiva. Vreau sa precizez ca aceasta cantina sociala nu va fi pentru masa asistatilor sociali, ci pentru a putea asigura o masa calda persoanelor vulnerabile in varsta si pensionarilor CAP cu pensii foarte mici. Tot acolo va fi un complex de servicii sociale – consiliere juridica, psihologica, o sala de recuperare medicala pentru persoanele mentionate mai sus. Centrul va fi dotat cu o masina echipata corespunzator si cu un medic si o asistenta, care vor face vizite la domiciliul beneficiarilor”, preciza Corciova la inceputul lui octombrie 2017.

De atunci si pana acum a trecut aproape un an, timp in care proiectul „infiintare centre sociale (centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu) in comuna Tutova, judetul Vaslui”, initiat de parteneriatul dintre UAT comuna Tutova si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara „Econova”, si-a urmat cursul, fiind declarat eligibil pentru finantare. Asa ca, vineri, 21 septembrie, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est din Piatra Neamt, a fost semnat contractul de finantare de catre Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est, si primarul Ion Corciova. Proiectul va avea o durata de implementare de 58 de luni si are ca obiectiv extinderea infrastructurii de servicii sociale de la nivel local prin infiintarea a trei centre sociale moderne, ce vor asigura accesul la servicii sociale de calitate pentru persoane varstnice. in cadrul proiectului, vor fi realizate actiuni de modernizare si refunctionalizare a unei cladiri existente in vederea infiintarii a trei centre sociale pentru persoane varstnice. Valoarea finantarii nerambursabile este de 928.867 euro si este asigurata prin Programul Operational Regional 2014-2020, prioritatea de investitii 8.1 – Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale, obiectivul specific 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale/ Grup vulnerabil: persoane varstnice.

Servicii de ingrijire si recreere pentru varstnicii din Falciu

Tot in aceasta luna, insa pe 7 septembrie, si tot la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor varstnice din comuna Falciu”. Ca si in cazul comunei Tutova, proiectul a fost dezvoltat de autoritatile locale in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara „Econova” si va fi finantat tot prin Programul Operational Regional 2014-2020.

in urma implementarii acestui proiect, cei peste 1.000 de seniori ai comunei vor avea acces la servicii medicale, fizioterapie, gimnastica recuperatorie si o diversitate de facilitati de recreere. Centrul social de zi va putea deservi 100 de persoane varstnice care vor avea acces la servicii destinate reintegrarii sociale a beneficiarilor: consiliere, terapii diverse psiho-sociale, activitati de petrecere a timpului liber, precum si servicii de recuperare in scopul mentinerii sau ameliorarii statusului functional al beneficiarului: fizioterapie, gimnastica recuperatorie. Unitatea de ingrijire la domiciliu completeaza gama de servicii disponibile varsnicilor din comuna cu personal suport pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice. Investitia de peste 3.000.000 de lei va contribui substantial la sporirea gradului de independenta al persoanelor varstnice si facilitatea accesului acestora la dotari si echipamente specifice pentru monitorizarea sanatatii, a starii fizice si pentru practicarea de activitati de socializare si de petrecere a timpului.