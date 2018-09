Incepe etapa a II-a de Inscriere la scolile profesionale

Astazi, absolventii de gimnaziu care vor sa se Inscrie la scolile profesionale, beneficiind astfel, pe lânga posibilitatea Invatarii unei meserii, si de o bursa de 200 de lei/lunar, sunt asteptati la secretariatele unitatilor de Invatamânt pentru care opteaza. La nivelul judetului Vaslui mai sunt disponibile 592 de locuri la diverse specialitati In scolile profesionale, adica jumatate din cele puse initial la dispozitie pentru anul scolar 2018 – 2019.

A Inceput cea deâa doua etapa de Inscriere In Invatamântul profesional de stat, pe locurile ramase libere In urma etapei I de admitere. In prima faza, In perioada 31 august – 3 septembrie, s-au facut Inscrieri la unitatile de Invatamânt profesional care organizeaza sesiune de preselectie pe baza fiselor de Inscriere In Invatamântul profesional de stat. Miercuri, 5 septembrie, elevii care au absolvit gimnaziul pot depune cererile de Inscriere la unitatile de Invatamânt profesional care nu organizeaza preselectie.

La nivelul judetului Vaslui, In prima etapa de admitere, au fost ocupate mai putin de jumatate dintre cele 1.136 locuri In scoli profesionale puse la dispozitia absolventilor de gimnaziu pentru anul scolar 2017-2018. Pentru etapa a doua de admitere mai sunt disponibile 592 de locuri pentru Invatamântul profesional de stat. Intre acestea, elevii pot opta pentru a obtine calificari In meserii ca mecanic utilaje sau electrician aparate si echipamente, sau din agricultura, inclusiv specializarile horticultura, apicultura sau agricultura ecologica, unde locurile au ramas aproape toate neocupate. Multe locuri sunt disponibile la specialitatea confectioner produse textile, unde au fost ocupate doar o zecime din cele 140 de locuri puse la dispozitie pentru viitorul an scolar In judetul Vaslui. Se mai gasesc locuri, putine e drept, si la specialitati mai cautate, mecanic sau tinichigiu auto, meserii din constructii ori din alimentatia publica: comerciant – vânzator, cofetar – patiser, brutar sau frizer, coafor, manichiurist – pedichiurist. Interesant este faptul ca, In acest an, cele mai cautate calificari au fost In meseriile de ospatar sau bucatar, toate cele câte 56 de locuri puse la dispozitie la scoli din Vaslui si Bârlad fiind In totalitate ocupate.

Detalii despre unitatile de Invatamânt care au locuri libere pentru Invatamântul profesional si pentru Invatamântul dual sunt publicate pe site-ul: www.alegetidrumul.ro.