Fonduri europene pentru dotarea noului Ambulatoriu Integrat

Dupa ce, luna trecuta, a demarat construirea noului Ambulatoriu Integrat (Policlinica) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui incearca obtinerea de fonduri europene pentru dotarea acestuia, avand in vedere ca cele 197 de echipamente medicale diverse ce ar trebui achizitionate ar costa peste 10,36 milioane lei. Primul pas in acest sens a fost facut prin aprobarea de catre consilieri a studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnici a proiectului ce urmeaza a fi depus in vederea obtinerii unei finantari prin POR 2014 – 2020.

Pe 12 mai a fost lansat apelul pentru depunerea de proiecte in cadrul POR 2014 – 2020, axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, iar Consiliul Judetean Vaslui incearca sa acceseze fonduri nerambursabile pentru dotarea viitorului Ambulatoriu Integrat, aflat in prezent in constructie si care ar urma sa fie finalizat in toamna viitoare. in acest sens, consilierii judeteni au aprobat in sedinta de vineri, 14 septembrie, studiul de oportunitate si indicatorii tehnici ai proiectului “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”. Totusi, acest proiect se refera la dotarea actualei Policlinici, cea de pe strada Mihail Kogalniceanu, urmand ca, dupa finalizarea si intrarea in domeniul public al judetului Vaslui a noii cladiri a Ambulatoriului, aparatura sa fie relocata. Conducerea CJ a ales aceasta varianta deorece prevederile Ghidului solicitantului solicita depunerea, odata cu cererea de finantare, si a documentelor de proprietate pentru spatiile care fac obiectul proiectului, ori construirea noii cladiri abia a fost inceputa. Oricum, pana la aprobarea finantarii, organizarea si finalizarea licitatiilor de achizitionare a echipamentelor medicale si livrarea lor, este posibil ca ele sa ajunga direct in noua cladire, chiar in cabinetele carora le sunt destinate. Prin acest proiect, se doreste achizitionarea a 197 de echipamente, pentru cele 23 de cabinete medicale cu tot atatea specialitati ce urmeaza a functiona in noul Ambulatoriu, in acest moment doar sase dintre aceste cabinete avand aparatura necesara functionarii, majoritatea aparatelor fiind “amortizate” fizic si moral.

Costul total al acestor echipamente depaseste 10,36 milioane lei, bani care ar trebui alocati de la bugetul judetului, insa, daca proiectul propus de CJ si conducerea spitalului ar obtine finantarea europeana, atunci, costurile ce ar trebui suportate de cele doua institutii ar fi de doar 2% din valoarea proiectului, circa 200.000 lei, la care se adauga eventualele cheltuieli neeligibile.

Teoretic, proiectul “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui” nu ar trebui sa intampine probleme in obtinerea finantarii nerambursabile, dat fiind aria mare de adresabilitate a Ambulatoriului si in conditiile in care la actuala Policlinica au fost consultati anul trecut 67.053 pacienti. Mai mult, SJU are disponibilitatea financiara de a acoperi costurile anuale de operare ale aparaturii, estimate la 39.843 euro (185.369 lei), dat fiind ca excedentul doar pe ambulatoriu din primele 7 luni ale acestui an sunt de peste 720 mii lei. in plus, costurile de mentenanta ale aparatelor, revizii, schimb de piese etc., vor fi solicitate firmelor ofertante prin caietul de sarcini, iar mentenanta echipamentelor va fi asigurata de personalul spitalului.

„Prin implementarea proiectului de modernizare a ambulatoriului, capacitatea de diagnostic si interventie va creste. Aceasta crestere va duce la imbunatatirea calitatii serviciilor medicale oferite, servicii ce vor fi evaluate de CJAS la contractare. Spre deosebire de contractul actual, odata implementat proiectul, plafonul admis pentru servicii medicale lunare in ambulatoriu va creste. Nivelul mai mare al plafonului va conduce la un numar crescut de consultatii in ambulatoriu si un numar scazut de internari. in acest fel, Spitalul va optimiza si eficientiza utilizarea resurselor ce va permite in viitor mentinerea capacitatii de diagnostic si interventie la standarde conforme, crescand calitatea actului medical din cea mai mare unitate spitaliceasca din judet”, se arata in Stufiul de oportunitate a proiectului.

Exista o singura problema: numarul mic de personal medical, medici si asistente, existent in momentul de fata. De exemplu, acum, la Policlinica isi desfasoara activitatea 22,5 medici, numarul celor normati fiind de 51, si 20 de asistenti medicali, din 52 normati. „insa, urmare a modernizarii ambulatoriului cu echipamente actuale si inalt specializate, atractivitatea posturilor va creste si exista premisele pentru ocuparea posturilor vacante”, considera conducerea spitalului.