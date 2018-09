Expozitie dedicata eclipselor din ultimul secol

in acest week-end, barladenii sunt invitati la vernisarea unei noi expozitii inedite organizate la Muzeul „Vasile Parvan” Barlad. Este vorba despre o expozitie temporara de fotografie intitulata „Eclipsele de Soare si Luna observate din Romania si Republica Moldova in perioada 1918 – 2018”, ce va fi vernisata sambata, 22 septembrie, incepand cu ora 12.00, la sediul central al institutiei. Curiosii vor avea ocazia sa vizioneze numeroase imagini printate cu fenomene astronomice reprezentative, realizate de-a lungul timpului de astronomi amatori sau oameni simpli, care au imortalizat frumusetea spectacolului ceresc.

„in acest interval de timp, s-au produs 166 de eclipse, din care 34 de Soare si 132 de Luna. Din categoria eclipselor de Soare, au avut loc doua eclipse totale, pe 15 februarie 1961 si 11 august 1999, si 32 de eclipse partiale, ultima producandu-se pe 20 martie 2015. Din cele 132 de eclipse de Luna, 50 au fost totale, 39 partiale si 43 prin penumbra, ultima avand loc pe 27 iulie 2018. De asemenea, in perioada mentionata s-au produs zece tranzituri, dintre care doua ale planetei Venus si opt ale lui Mercur. Ultimul tranzit a lui Venus a fost pe 6 iunie 2012, in timp ce a lui Mercur pe 9 mai 2016”, ne-a declarat muzeograful Ciprian Vintdevara, coordonatorul Departamentului de Astronomie al Muzeului „Vasile Parvan” Barlad.

in cadrul expozitiei, vor putea fi admirate imagini cu urmatoarele fenomene astronomice: eclipsa totala de Luna din 8 decembrie 1927; eclipsa totala de Soare din 15 februarie 1961; eclipsa totala de Soare din 11 august 1999; eclipsa partiala de Soare din 31 mai 2003; eclipsa totala de Luna din 9 noiembrie 2003; eclipsa partiala de Soare din 3 octombrie 2005; eclipsa partiala de Soare din 29 martie 2006; eclipsa totala de Luna din 21 februarie 2008; eclipsa partiala de Soare din 1 august 2008; eclipsa partiala de Luna din 17 august 2008; eclipsa partiala de Soare din 15 ianuarie 2010; eclipsa partiala de Soare din 4 ianuarie 2011; tranzitul lui Venus din 6 iunie 2012; eclipsa partiala de Luna din 25 aprilie 2013; eclipsa partiala de Soare din 20 martie 2015; eclipsa totala de Luna din 28 septembrie 2015; tranzitul lui Mercur din 9 mai 2016; eclipsa de Luna prin penumbra din 16 septembrie 2016; eclipsa de Luna prin penumbra din 11 februarie 2017 si eclipsa totala de Luna din 27 iulie 2018.

Evenimentul este dedicat Centenarului Marii Uniri si va fi vernisat de Catalin Beldea, editor la revista Stiinta & Tehnica si cel mai cunoscut „vanator” de eclipse din Romania. Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 22 septembrie – 1 noiembrie. Colaboratori la aceasta inedita expozitie sunt Astroclubul „Perseus” Barlad, Revista Stiinta & Tehnica, Institutul Astronomic al Academiei Romane, Societatea Astronomica Romana de Meteori, Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati, Asociatia Astronomica „Sirius” Barlad si Biblioteca Academiei Romane.