Episcopul Husilor, pledoarie pentru revizuirea art. 48, alin. 1 din Constitutie

Intr-o scrisoare adresata conducerii judetului Vaslui, Preasfintitul Ignatie, episcopul Husilor, adreseaza rugamintea de a fi sprijinit In initiativa cetateneasca de revizuire, In cadrul Referendumului din 6 – 7 octombrie, a articolului 48, aliniatul 1 din Constitutie. “Va adresez rugamintea sa sustineti aceasta initiativa civica, dorita de peste 3 milioane de romani, Intrucat acest demers lupta pentru valorile traditionale, care ne reprezinta pe noi ca Biserica si popor crestin. In egala masura, va rog respectuos sa prezentati punctul nostru de vedere la Intalnirea cu doamnele si domnii primari din judetul Vaslui, rugandu-i sa se implice, In mod activ si concret, In mobilizarea cetatenilor cu drept de vot pentru obtinerea cvorumului necesar validarii referendumului”, este doleanta Preasfintitului Ignatie, episcopul Husilor, adresata conducerii judetului.

Profitand de prezenta primarilor vasluieni veniti la Intalnirea cu ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, sosita la Vaslui pentru a promova campania nationala „Informare acasa! Siguranta In lume”, vicepresedintele CJ Vasile Mariciuc a dat citire unei document transmis de Preasfintitul Ignatie, episcopul Husilor. Este vorba de o solicitare adresata autoritatilor judetene si locale de sprijinire a initiativei Coalitiei pentru Familie, initiativa la care a aderat si Biserica Ortodoxa Romana alaturi de celelalte culte, In vederea revizuirii, In cadrul Referendumului din 6 – 7 octombrie, a articolului 48, aliniatul 1 din Constitutie. Atunci, populatia este chemata sa-si spuna parerea cu privire la Inlocuirea termenului “soti” cu sintagma “barbat si femeie” din fraza “Familia se Intemeiaza pe casatoria liber consimtita Intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si Indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor” din Constitutia Romaniei.

“Initiativa a fost sustinuta de catre toate cultele din Romania, ca fiind un demers extrem de firesc si necesar. Astfel, Consiliul Consultativ al Cultelor din Romania a emis o rezolutie prin care si-a manifestat sprjinul pentru mentionarea In Constitutia Romaniei a institutiei familiei ca fiind Intemeiata pe casatoria dintre un barbat si o femeie. In sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, desfasurata pe data de 14 ianuarie 2016, s-a luat act de initiativa cetateneasca pentru explicitarea si modificarea articolului 48, aliniatului 1 din Constitutie. S-a precizat atunci ca “aceasta initiativa a laicilor, apartinand mai multor comunitati religioase si activand In cadrul Coalitiei pentru Familie, este sprijinita de Biserica Ortodoxa Romana, pentru ca exprima Invatatura acesteia despre familie, precum si pozitia sa constanta din punct de vedere juridic”. Pe 24 mai 2018, Sfantul Sinod a reiterat pozitia Bisericii Ortodoxe Romane In ceea ce priveste importanta casatoriei, dezaproband legalizarea parteneriatelor civile”, se arata In scrisoarea Preasfintitului Ignatie, episcopul Husilor, adresata conducerii CJ Vaslui.

Referendumul pentru Familie are sustinerea si altor culte religioase, a episcopilor catolici din Romania, a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, a Congresului Cultului Crestin Penticostal si al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste, dar si a peste 3 milioane de romani care au semnat pentru definirea corecta a casatoriei prin modificarea In acest sens a Constitutiei, arata Preasfintitul Ignatie. “Dincolo de opiniile diverse generate de aceasta initiativa – absolut firesti Intr-o societate democratica – initiativa vine ca o dorinta naturala de a reglementa un aspect juridic ce tine de asumarea valorilor fundamentale pentru societatea noastra. Astfel, vrem sa ne asiguram ca si pe viitor va fi foarte greu sa se schimbe ceva fara un larg consens si o noua consultare populara. Acest referendum nu este Indreptat Impotriva nimanui, nu Incalca vreun drept al vreunui cetatean, ci este o expresie clara atat a asumarii valorilor traditionale, cat si a valorilor democratiei, avand In vedere ca majoritatea dintre noi stim ca o mama poate fi doar o femeie, iar tata, doar un barbat. Totodata, referendumul ne va ajuta si la apararea copiilor nostri, care au nevoie de familie, de mama si de tata, pentru ca viata lor sa fie scutita de minciuna ideologica a revolutiei sexuale, de minciuna acelora care vor sa ne reeduce pe toti, parinti si copii. De protectia noastra, pentru a le apara drepturile si viitorul, tine si implicarea In mobilizarea locuitorilor judetului Vaslui, pentru a se valida acest demers civic acum, la o suta de ani de la Marea Unire, cand suntem chemati sa dam raspunsul cel mai potrivit si pentru generatiile ce ne vor urma. Pentru a reusi In Incercarea noastra, trebuie sa fim cel putin 6.000.000 de cetateni la vot”, a subliniat Preasfintitul Ignatie.

In Incheierea scrisorii, Preasfintia Sa adreseaza rugamintea ca acest punct de vedere sa fie prezentat si primarilor din judet, “rugandu-i sa se implice, In mod activ si concret, In mobilizarea cetatenilor cu drept de vot pentru obtinerea cvorumului necesar validarii referendumului”.