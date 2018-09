Elevii barladeni vor beneficia de burse scolare In valoare de 36.990 lei

In anul scolar 2018-2019, cei mai buni la Invatatura sau cei mai sarmani elevi din Barlad vor beneficia de patru categorii de burse, platite lunar din bugetul local. In total, vor fi acordate 70 de burse de performanta, 289 burse de merit, 110 de studiu si 171 de ajutor social, cuantumul ridicandu-se la 36.990 lei. Cele mai multe burse de performanta vor ajunge la elevii Colegiului National „Gheorghe Rosca Codreanu” (35) si ai Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” (28).

Consilierii locali barladeni au aprobat In sedinta ordinara din 26 septembrie ca, In anul scolar 2018-2019, peste 600 dintre miile de elevi ce Invata In scolile si liceele din localitate sa beneficieze de burse lunare platite de la bugetul local. In functie de listele trimise catre Consiliul Local de conducerea fiecarei unitati de Invatamant, s-a stabilit ca, In final, numarul beneficiarilor celor patru tipuri de burse sa fie de numai 640. Concret, vor fi acordate 70 burse de performanta, 289 de merit, 110 de studiu si 171 de ajutor social, adica In crestere fata de anul trecut, cand s-au aprobat 53 burse de performanta, 231 de merit, 99 de studiu si 133 de ajutor social. Si In ceea ce priveste cuantumul burselor acordate, trebuie spus ca a fost majorat fata de anii precedenti. Bursa de performanta va fi 80 lei/lunar (acum e 60 lei), cea de merit – 60 lei/lunar (acum e 50 lei), iar cea de studiu si cea de ajutor social – 50 lei/lunar (acum e 40 lei). Iar consilierii PSD au apreciat faptul ca, dupa ce au solicitat In ultimii ani majorarea burselor, din acest an copiii vor primi mai multi bani.

„Am luat In discutie In comisii un amendament privind cresterea cuantumului burselor de performanta si de merit cu cate 20 de lei. Nu ar fi un efort bugetar substantial, ci doar 7.000 de lei. Trebuie sa tinem cont ca educatia e unul din cele mai importante domenii din Barlad si sa ne aducem aminte ca si In 2017 si 2016, noi, consilierii PSD, am venit cu propunerea ca si cadrele didactice care obtin rezultate deosebite sa fie premiate”, a declarat social-democratul Dorin Apostu.

Si primarul Dumitru Boros a facut cateva precizari pe marginea acestui subiect. „Cand am initiat acest proiect, din start am luat In calcul o majorare. La bursele de performanta, de la 60 la 80 de lei, la cele de merit, de la 50 la 60 de lei, iar la cele de studiu si sociale, de la 40 la 50 de lei. Spre comparatie, In 2015, Consiliul Local a alocat pentru burse suma de 140.760 lei, In 2017, suma de 162.000, iar In 2018 suma de 238.000 de lei. Se observa o crestere substantiala. Acum, noi votam niste burse care vor fi sustinute si din bugetul pe 2019. Daca putem sa acordam burse mai mari, de ce sa nu o facem?”, a precizat edilul sef.

Asa cum arata anexa proiectului votat de consilierii prezenti, la Scoala „Iorgu Radu” se vor acorda 12 burse de merit, 9 de studiu si 9 de ajutor social, iar la Scoala „Vasile Parvan” vor fi acordate doar cate 4 de merit, 4 de studiu si 8 burse sociale. De la Scoala de Arte „N. N. Tonitza”, un elev va beneficia de bursa de performanta, 20 de burse de merit si 24 de burse sociale, iar la elevii Scolii „Principesa Elena Bibescu” vor ajunge 6 burse de merit, 6 de studiu si 16 sociale. La Scoala „Episcop Iacov Antonovici” vor beneficia de burse de merit 20 de elevi, de cele de studiu tot 20 de elevi, de burse de ajutor social alti 11 elevi, iar de burse de performanta un singur elev. La Scoala „Manolache Costache Epureanu” vor fi acordate 15 burse de merit, 5 de studiu si 15 de ajutor social. De la Scoala „Stroe S. Belloescu”, 14 elevi sunt beneficiari ai burselor de merit, 10 ai celor de studiu si 18 ai celor sociale, iar de la Scoala „George Tutoveanu”, 30 elevi vor beneficia de burse de merit, 10 de burse de studiu si 10 de burse sociale.

La licee, situatia sta In felul urmator: la Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” vor fi acordate 35 de burse de performanta, 75 de merit si cate 5 burse de studiu si sociale, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” – 5 de performanta, 20 de merit, 30 de studiu si 25 sociale, la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” – 28 de performanta, 30 de merit si 10 sociale, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” – 40 de merit, 5 de studiu si 5 de ajutor social, iar la Liceul Tehnologic „Petru Rares„ – 3 de merit, 6 de studiu si 15 sociale.

De mentionat ca toate tipurile de burse vor fi acordate numai timp de zece luni, nu si In perioada vacantei de vara.