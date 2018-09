Dupa decenii de distrugere si paragina: Peste trei ani, sistemul de irigatii vasluian va arata ca… inainte de Revolutie!

“Posibilitatea ca Organizatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) sa acceseze fonduri europene nerambursabile, impreuna cu proiectul in valoare de 11 milioane de euro al ANIF Vaslui pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigatii, ar putea duce la refacerea sistemului de irigatii vasluian si, implicit, la cresterea productiilor de pe terenurile agricole astfel udate pana la stadiul de dinainte de decembrie 1989”, este de parere Cezar Anton, directorul executiv al ANIF Vaslui. Cu un total de 6.270 hectare de teren arabil udate, 2018 se situeaza la nivelul anului 2009, mult sub potentialul judetului Vaslui, unde suprafata totala amenajata cu lucrari de irigatii este de 29.926 hectare.

Refacerea, dupa 1990, a proprietatii individuale asupra terenurilor, prin distrugerea fostelor CAP-uri si IAS-uri comuniste, a insemnat totodata si distrugerea infrastructurii de irigatii existente la acel moment. Principalul efect negativ a fost scaderea productiei agricole, mult mai accentuata in anii secetosi, cand pierderile au insemnat chiar si jumatate din productia anilor “buni”. Exploatarea, administrarea, intretinerea si reparatia amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, de pe raza judetului Vaslui, inclusiv a sistemelor de irigatii este in sarcina ANIF – Unitatea Administrativa Vaslui. Institutia are in administrare o suprafata totala amenajata cu lucrari de irigatii de 29.926 ha, cu lucrari de desecare – 41.653 ha, in timp ce suprafata cu lucrari de combaterea eroziunii solului este de 195.600 ha.

“Din 2007, odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, s-a incercat fara succes accesarea de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea sistemelor de irigatii existente si extinderea lor. in consecinta, pentru intretinerea si folosirea acestor sisteme, sistemele secundare au fost date in proprietate catre OUAI-urile infiintate conform legii, insa actul normativ avea o mare hiba: utilizatorii de apa erau obligati sa contribuie financiar si la reabilitarea sistemelor principale de irigatii, lucru extrem de costisitor si chiar prohibitiv pentru unele OUAI-uri. Situatia s-a normalizat acum doi ani, iar acest lucru, impreuna cu faptul ca utilizatorii primesc gratuit apa folosita pentru irigatii, s-a vazut, prin marirea suprafetei arabile udate, si cresterea productivitatii pe acele suprafete. La acest moment, in judetul Vaslui functioneaza 10 OUAI-uri, cele mai multe, 7, in Amenajarea Albita Falciu, acolo unde este si cea mai mare suprafata amenajata pentru irigatii, 16.937 hectare din totalul de 20.313 hectare, suprafata totala de utilitate publica. La data de 28 august 2018, in total au fost udate 6.270 hectare terenuri agricole, fiind folosita o cantitate totala de 2,916 milioane mc de apa, provenita in cea mai mare parte din canalul permanent in lungime de 45 de kilometri administrat de ANIF. Suprafata udata ar fi putut fi mai mare, dar, din pacate, au fost functionale doar 7 din cele 16 statii de pompare a utilizatorilor de apa, care au fost nevoiti sa foloseasca si 15 pompe”, a explicat ing. Cezar Anton, directorul executiv al ANIF Vaslui.

Exista si o veste buna pentru agricultura vasluiana: sistemele de irigatii ar putea fi reabilitate si chiar extinse, OUAI-urile avand acum posibilitatea sa acceseze, prin subMasura 4.3, fondurile europene nerambursabile necesare in acest sens, prin intermediul Agentiei de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR). Deja, din cele 6 OUAI-uri din Amenajarea Albita – Falciu, doua au accesat deja proiecte in acest sens, proiecte in cadrul carora pot achizitiona inclusiv instalatiile de pompare necesare. Mai mult, ANIF – UA Vaslui a accesat la randu-i un proiect pentru refacerea sistemelor principale de irigatii in valoare de 34.849.446,62 lei (circa 11 milioane de euro), care se va derula pe o perioada de 26 luni. Prin acest obiectiv de investitii se vor reabilita 4 statii de pompare de baza, 36.291 km canale de irigatie si 17 constructii hidrotehnice, ce vor asigura necesarul de apa pentru o suprafata de 10.075 ha. Contractul de executie lucrari este deja semnat, ordinul de incepere a lucrarilor urmand a fi dat in jurul datei de 15 septembrie. De asemenea, ANIF UA Vaslui a intocmit si sustinut in cadrul Consiliului Tehnico-Economic al MADR, Nota conceptuala privind obiectivul “Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea Albita-Falciu”, etapa II, obiectiv in valoare de alti 13 milioane lei. in cadrul acestui obiectiv, se propune pentru reabilitare statia de repompare SRP1 Vetrisoaia, canalul de alimentare CA 4 cu lungimea de 7.047 m, canalul distribuitor CD 2 cu lungimea de 1.920 m si canalul distribuitor CD 3 cu lungimea de 2.505 m.

“Dupa finalizarea acestor obiective si daca utilizatorii de apa vor accesa la randul lor fonduri europene, estimez ca peste doar trei ani sistemul de irigatii vasluian va arata la fel ca cel de dinainte de Revolutie”, este speranta sefului ANIF Vaslui, ing. Cezar Anton.