Divizia Nationala de Seniori, debut pe 15 septembrie

Dupa ce SuperLiga a inceput noul sezon competitional pe 8 septembrie, si Divizia Nationala de Seniori (DNS), al doilea esalon valoric al rugbiului romanesc, va debuta pe 15 septembrie, cu etapa inaugurala a editiei 2018-2019. Spre deosebire de editiile precedente, competitia se va desfasura intr-un format nou, comasand si echipele din Divizia A, al treilea esalon valoric. Varianta propusa si agreata de cele 12 cluburi presupune impartirea echipelor de rugby in doua grupe: Centru Nord (Gura Humorului, CSM Bucovina Suceava, Stiinta Petrosani, CSU AV Arad, CSM Sibiu si CS Manastur) si Centru Sud (RC Grivita, CS Sportul Studentesc, CS Navodari, RCM Galati, ACS Morometii Targu Magurele si RC Barlad). Potrivit hotararii Biroului Federal, sezonul regulat cu un tur si retur ar urma sa se dispute in toamna 2018, adica va avea zece saptamani de competitie (15 septembrie – 17 noiembrie).

Echipa Rugby Club (RC) Barlad, antrenata de Ioan Harnagea, care a terminat sezonul precedent pe locul IV, dupa ce, in Play-off a pierdut in fata SCM Gloria Buzau, va juca primul meci pe teren propriu, in compania celor de la Sportul Studentesc. Partida este programata pentru 15 septembrie, ora 15.00, pe stadionul „Rulmentul”. Barladenii vor disputa urmatoarele etape astfel:

Tur

CS Navodari – RC Barlad (22 septembrie, ora 11, stad. Flacara)

RC Barlad – ACS Morometii Targu Magurele (29 septembrie – anulat)

RC Barlad – RCM Galati (6 octombrie, ora 14, stad. Rulmentul)

RC Grivita Bucuresti – RC Barlad (13 octombrie, ora 15, stad. Parcul Copilului)

Retur

CS Sportul Studentesc – RC Barlad (20 octombrie, ora 15, stad. Complexul Sportiv Studentesc Tei)

RC Barlad – CS Navodari (27 octombrie, ora 11, stad. Rulmentul)

ACS Morometii Targu Magurele – RC Barlad (3 noiembrie – anulat)

RCM Galati – RC Barlad (10 noiembrie, ora 11, stad. Municipal)

RC Barlad – RC Grivita Bucuresti (17 noiembrie, ora 14, stad. Rulmentul)

Ulterior, in primavara 2019, se va juca Play-Off-ul cu primele trei echipe clasate din fiecare grupa, adica un tur berger (sase echipe) timp de cinci saptamani, respectiv 30 martie – 27 aprilie 2019). Pentru berger, se va trage la sorti pozitia in clasament si se va pleca de la 0 puncte. La fel se va proceda si in cazul meciurilor din Play-Out, in care vor juca ultimele trei echipe clasate din fiecare grupa, ce vor disputa partidele in acelasi interval de timp din primavara 2019 (30 martie – 27 aprilie 2019). Semifinalele se vor disputa dupa sistemul Play-Off, respectiv locul 1 cu locul 4, locul 2 cu locul 3, locurile 5 si 6 urmand sa isi pastreze pozitia de la finalul Play-Off-ului. Dupa aceasta faza, vor urma jocuri de clasament final Play-Out: locul 7 cu locul 8, locul 9 cu locul 10 si locul 11 cu locul 12, tur-retur.