„Deschiderea Romaniei turistice fata de fiecare salariat roman”: Deputatul Daniel Olteanu propune distribuirea voucherelor de vacanta, din fonduri publice, si salariatilor din sectorul privat

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE din Camera Deputatilor, propune ministrului Turismului, Bogdan Trif, sa aiba in vedere o solutie de acordare graduala a voucherelor de vacanta, in mod echitabil, atat salariatilor din mediul bugetar, cat si celor din mediul privat, pana la un anumit plafon al venitului. Olteanu sustine ca sunt necesare masuri de corectie a normelor metodologice privind acordarea acestor tichete, in conditiile in care situatia actuala face ca un angajat in mediul privat, cu salariul minim pe economie, sa contribuie prin taxele si impozitele sale la acordarea unui voucher de vacanta pentru un bugetar cu venit lunar de 10-20.000 lei.

Deputatul ALDE Daniel Olteanu considera ca, in acest fel, s-ar putea corecta „o nedreptate”, pentru ca sprijinirea sectorului turistic autohton, prin bugetul public, trebuie sa aiba drept co-beneficiari toti romanii, nu doar unii bugetari, de exemplu cei cu venituri mari si foarte mari. in cadrul unei declaratii in plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu a indicat solutia unei centralizari la nivelul Ministerului Turismului cu privire la acordarea voucherelor de vacanta, astfel incat Guvernul sa-si asume responsabilitatea, in mod echitabil, fata de toti cetatenii. Tichetele de vacanta, subliniaza el, trebuie sa determine cresterea coeziunii in societate si sa asigure o deschidere a Romaniei turistice fata de fiecare salariat roman, indiferent de locul sau de munca.

«Apreciez initiativa acordarii voucherelor de vacanta, care reprezinta un stimulent consistent pentru consolidarea industriei nationale a turismului, conform actorilor din acest sector. „Sprijin al sectorului turistic”, „o gura de oxigen pentru turismul romanesc” sau „sprijin absolut esential pentru industria turismului romanesc” – sunt doar cateva din declaratiile oficiale, si am citat aici din domnul ministru Bogdan Trif si din doamna Corina Martin, presedinte al Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania. Marele castig, pe langa cel al antreprenorilor din domeniu, il reprezinta apropierea romanilor din nou de propria lor tara, de frumusetile si de optiunile de relaxare pe care Romania le ofera. Exista ministere cu bugete generoase, care si-au permis acordarea voucherelor, si exista administratii locale care nu si-au permis acest lucru. A beneficia de voucher de vacanta un bugetar cu un venit de 10-20.000 lei si a nu beneficia un bugetar sau un angajat in mediul privat cu salariu minim pe economie este profund nedrept. Aceasta abordare vine in contradictie chiar cu ideile de baza ale programului: sprijinirea sectorului turistic national si deschiderea Romaniei catre toti romanii!», a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat ca Guvernul trebuie sa faca dovada responsabilitatii pe care o are fata de toti cetatenii, prin acordarea tichetelor de vacanta in mod echitabil, indiferent de locul de munca.

«Va rog, domnule ministru Bogdan Trif, sa aveti in vedere o solutie de centralizare la nivel de Guvern a acordarii acestor vouchere, iar acordarea sa se faca gradual, in mod echitabil, atat salariatilor din mediul bugetar, cat si celor din mediul privat, pana la un anumit plafon al venitului. Sprijinirea sectorului turistic autohton, daca e ancorata in bugetul public, trebuie sa aiba drept cobeneficiari toti romanii, nu doar unii bugetari, de exemplu cei cu venituri mari si foarte mari. Suntem, in prezent, in situatia ca un angajat in mediul privat, cu salariul minim pe economie, sa contribuie prin taxele si impozitele sale la acordarea unui voucher de vacanta pentru un bugetar cu venit lunar de 10-20.000 lei, iar asta reprezinta, in opinia mea, o nedreptate.

Acordarea centralizata a voucherelor de vacanta atat bugetarilor din institutiile care nu au avut resurse pentru aceasta facilitate, cat si angajatilor din mediul privat, este o dovada de responsabilitate guvernamentala fata de toti romanii, un model de crestere a coeziunii in societate, o deschidere a Romaniei turistice fata de fiecare salariat roman, indiferent de locul sau de munca», a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.

in plus, deputatul Daniel Olteanu i-a transmis ministrului Turismului o interpelare pe aceeasi tema, in care i-a solicitat date referitoare la veniturile salariatilor din sectorul public care au beneficat si care nu au beneficiat de vouchere de vacanta, precum si inventarul institutiilor bugetare care au acordat si care nu au acordat tichete de vacanta.