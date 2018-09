Darapanaturile din Vinderei au zilele numarate

Primarul comunei Vinderei le-a „pus gand rau” gospodariilor lasate in paragina de ani de zile, care, desi au proprietari, figureaza cu datorii mari la plata impozitelor locale. Primul gospodar al comunei isi propune ca, dupa trecerea in proprietatea privata a comunei, respectivele case sa fie atribuite tinerilor care se obliga sa le intretina. in ceea ce priveste cladirile si terenurile din Barlad care au fost lasate in paragina ani de zile, in luna mai, consilierii locali au votat supraimpozitarea lor, nu atat pentru a „umbla” la buzunarele proprietarilor, cat mai ales pentru a-i determina sa isi consolideze cladirile si sa isi lucreze terenurile.

Initiativa interesanta a edilului comunei Vinderei. Prin intermediul retelelor de socializare, Ionut Ghiur si-a anuntat consatenii ca, de anul viitor, gospodariile aflate in stare avansata de degradare ce au fost lasate in voia sortii de mostenitorii de drept ai fostilor proprietari (cel mai probabil, decedati) vor fi trecute in proprietatea privata a comunei. Nu oricum, anunta primarul, ci legal, prin acte notariale si prin hotarari judecatoresti. Ca urmare, Ghiur le aduce la cunostinta locuitorilor comunei ca, in cateva zile, va fi demarata procedura de inventariere a tuturor gospodariilor din satele componente (Vinderei, Bradesti, Docani, Docaneasa, Gara Docaneasa, Gara Talasman, Obarseni si Valea Lunga). Iar cele lasate in paragina, dupa estimarile conducerii comunei, in jur de o suta de case, vor trece in domeniul privat al comunei, urmand ca, ulterior, sa fie atribuite tinerilor care nu au locuinta si care se obliga sa le ingrijeasca.

„incepand cu data 17.09.2018, o comisie din cadrul Primariei Vinderei se va deplasa in toate cele opt sate pentru inventarierea cladirilor. in acest moment, in evidentele fiscale figureaza in jur de o suta de gospodarii aflate intr-o stare avansata de degradare si care inregistreaza datorii mari la bugetul local. S-a ajuns in aceasta situatie din cauza mostenitorilor care nu se inteleg si nu isi asuma plata datoriilor si ingrijirea acestor proprietati. Suntem nevoiti ca, incepand cu anul viitor, sa demaram procedura de vacantare a acestor proprietati pentru a le trece in domeniul privat al primariei. Ele vor fi date cu titlu gratuit atat tinerilor, cat si persoanelor interesate de a le ingriji si locui in comuna noastra. De asemenea, celelalte cladiri vor fi masurate pentru o evidenta clara a suprafetelor construite. Va rog sa acordati tot sprijinul echipei in demararea acestei proceduri, care vine in ajutorul dumneavoastra. Multumesc!”, este anuntul postat, marti, de primarul Ionut Ghiur pe pagina sa de Facebook.

in scurt timp, postarea a strans zeci de aprecieri din partea internautilor, unii adaugand comentarii prin care il felicitau pentru initiativa, in timp ce altii intrebau daca respectivele imobile pot fi trecute atat de usor din proprietatea mostenitorilor de drept in proprietatea privata a comunei fara hotararea instantei. Raspunsul edilului a venit imediat: „Totul se face legal, prin notariat si instanta”.

La Barlad, casele si terenurile in paragina vor fi supraimpozitate

in ceea ce priveste cladirile si terenurile din Barlad ce au fost lasate in paragina ani de zile, in luna mai, consilierii locali au votat supraimpozitarea lor, nu atat pentru a „umbla” la buzunarele proprietarilor, cat mai ales pentru a-i determina sa isi consolideze cladirile si sa isi lucreze terenurile. Potrivit expunerii de motive a respectivei hotarari, supraimpozitarea aplicata incepand cu anul 2019 va avea in vedere cladirile aflate intr-o stare avansata de deteriorare, terenurile aflate in paragina, precum si terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, de pe raza Barladului, care afecteaza negativ imaginea urbana, avand drept scop final educatia civica a celor sanctionati. in cazul terenului agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se va majora cu 500% incepand cu al treilea an. Potrivit regulamentului aprobat de consilieri, terenurile agricole nelucrate reprezinta orice suprafata de teren arabil, pajisti permanente, culturi permanente cu destinatie agricola care a fost utilizata anterior ca suprafata agricola sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai este lucrata, nu participa la sistemul de rotatie a culturilor.

Iar cladirile neingrijite sunt considerate acele imobile in stare avansata de degradare, lasate in paragina, insalubre, cu fatade nereparate/necuratate/netencuite/nezugravite, cu geamuri sparte, cu acoperisuri degradate sau aflate in alte situatii similare, iar terenuri neingrijite sunt acelea in stare de paragina, acoperite de buruieni, lastaris, parasite/abandonate, insalubre, ale caror curti sunt necuratate, cu imprejmuiri neintretinute/nereparate sau aflate in alte situatii similare. Nu vor fi supraimpozitati proprietarii care detin autorizatie de construire/desfiintare valabila, in vederea construirii/renovarii/demolarii/amenajarii terenului si au anuntat primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii inceperea lucrarilor.

Prin dispozitie a primarului, se va infiinta o comisie de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite, abilitata sa efectueze verificari pe raza Barladului si sa intocmeasca fisa de evaluare, nota de constatare, somatia si procesul-verbal de conformitate, astfel incat sa poata fi puse in aplicare prevederile legale. Odata identificat un astfel de imobil, comisia il va soma pe proprietar ca, pana la data de 15 iunie a anului fiscal in care s-a constatat starea cladirii, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare, dandu-i termen pana cel tarziu pe 30 octombrie sa fie gata. in plus, proprietarul e obligat sa mentina in continuare cladirea/terenul ingrijita/ingrijit.

Daca acesta s-a conformat somatiei, se va incheia un proces verbal de conformitate. Iar in cazul interventiilor pe monumente istorice, cladiri si terenuri din zonele de protectie a monumentelor istorice si din zonele construite protejate, in procesul verbal se va preciza ca lucrarile au fost facute cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia. Daca proprietarul nu se conformeaza pana pe 30 octombrie, in termen de 5 zile lucratoare, comisia va incheia o nota de constatare in care va fi consemnata mentinerea cladirii/terenului in paragina. Respectiva nota de constatare impreuna cu documentatia aferenta (schite si fotografii) vor fi transmise in cel mult trei zile la Directia Economica din cadrul Primariei Barlad, caz in care primarul va propune spre adoptare Consiliului Local un proiect de hotarare pentru majorarea impozitului pentru imobilul respectiv.

„Nivelul impozitului majorat se stabileste anual prin hotararea Consiliului Local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul urmator. Hotararea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona in cadrul localitatii, respectiv elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale, precum si datele de identificare ale contribuabilului. Directia Economica Barlad va efectua modificarile privind majorarea impozitului, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii Consiliului Local. in cazul in care proprietarul nu va notifica administratia publica locala, respectiv Comisia de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Barladului privind remedierea situatiei imobilului, cu dovezi in acest sens, impozitul majorat se va aplica si in anii fiscali urmatori la nivelul cotelor de majorare stabilite prin hotararile anuale ale Consiliului Local”, se precizeaza in regulament.

Daca respectivii proprietari anunta membrii comisiei ca au efectuat lucrarile impuse, atunci comisia este obligata ca, in cel mult 15 zile, sa verifice veridicitatea celor sustinute de proprietari si sa intocmeasca o nota de constatare ce va fi comunicata in trei zile Directiei Economice. Ulterior, primarul va initia un proiect de hotarare pentru incetarea aplicabilitatii hotararii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, incepand cu 1 ianuarie a anului fiscal urmator.