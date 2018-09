Daniel Olteanu (ALDE): «O tema obligatorie pentru Guvern: doar 2% din fondurile alocate ajutoarelor de stat sprijina afaceri din Moldova»

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, i-a cerut prim-ministrului Viorica Dancila sa prezinte un raport public detaliat cu privire la impactul pe care ajutoarele de stat acordate pana în prezent companiilor private l-au avut asupra dezvoltarii economice a Romaniei. Olteanu sustine ca modalitatea de acordare a acestor masuri de sprijin, cel putin pana acum, nu a facut decat sa adanceasca decalajele între Moldova si celelalte regiuni ale tarii. Deputatul ALDE, care a analizat Lista Cererilor de acord pentru finantare depuse pana la data de 19 septembrie, atrage atentia ca, din totalul celor 32 de proiecte care urmeaza sa fie sprijinite de la bugetul de stat, doar doua sunt din Moldova, solicitarile companiilor din aceasta zona reprezentand abia 2% din întreaga suma.

În cadrul unei declaratii sustinute în plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a subliniat ca lipsa marilor investitii în infrastructura reprezinta cea mai clara explicatie pentru care companiile refuza sa investeasca în Moldova, o zona din care marfurile trebuie transportate cu costuri de timp si financiare mult mai ridicate. Pe de alta parte, afirma deputatul ALDE, efortul antreprenorilor romani care îsi desfasoara activitatea în cea mai saraca regiune a tarii si care au fost vaduviti, ani la rand, de un sprijin real, trebuie încurajat prin beneficii suplimentare, acordate celor care îi propun sa creeze locuri de munca în Estul tarii.

«Schema de ajutor de stat derulata prin intermediul Ministerului Finantelor este una generoasa si, de-a lungul timpului, bugetul de stat a sustinut cu sume considerabile companiile private care au aplicat pentru acest sprijin. Conform informatiilor publice, Lista Cererilor de acord pentru finantare depuse pana la data de 19 septembrie cuprinde 32 de solicitari, valoarea totala a sprijinului pe care companiile îl doresc fiind de peste 1,3 miliarde lei. Cu acesti bani, s-ar crea la nivel national 5.242 locuri de munca, iar ceea ce am spus pana acum e partea plina a paharului. Mergand la analiza în detaliu a acestor solicitari, observ faptul ca, din cele 32 de proiecte care ar trebui sprijinite cu fonduri de la bugetul de stat, doar doua sunt din Moldova, iar solicitarile companiilor din aceasta zona reprezinta abia 2% din suma totala. Nici macar o singura companie cu capital strain nu doreste sa investeasca în Moldova prin aceasta schema de sprijin, iar asta face cu atat mai remarcabil efortul antreprenorilor romani care îsi desfasoara activitatea în cea mai saraca regiune a tarii. Am mai avut interventii pe aceasta tema, în care am acuzat modul în care companiile cu capital privat romanesc din Moldova au fost vaduvite de ajutoarele de stat. Se pare ca aceasta situatie nefericita se repeta si acum, prin urmare, sunt de parere ca Guvernul ar trebui, si este obligatoriu, sa le ofere beneficii suplimentare celor care îsi propun sa creeze locuri de munca în Estul tarii», a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat ca lipsa investitiilor în marea infrastructura alunga companiile private din zona Moldovei, fapt ce conduce la cresterea decalajelor regionale.

«Asa cum arata acum, aceasta schema de ajutor de stat nu va face decat sa creasca si mai mult decalajele dintre Moldova si celelalte regiuni, pentru ca asta se întampla cand, din 100 lei alocati de la nivel central, doar doi lei sunt pentru Moldova. De ce se întampla asta? O singura explicatie acopera o buna parte din raspuns: lipsa marilor investitii în infrastructura. Companiile refuza sa investeasca într-o zona din care marfurile trebuie transportate cu costuri de timp si financiare mult mai ridicate. În fata acestei situatii, cred ca se impune o analiza foarte serioasa a efectelor pe care le-au avut, la nivel de dezvoltare regionala, aceste scheme de ajutor de stat, iar în acest sens i-am transmis o interpelare doamnei prim-ministru Viorica Dancila. Consider ca trebuie sa ni se prezinte public, într-un raport detaliat, modul în care acest tip de sprijin a dus la dezvoltare economica, care sunt rezultatele la mai multi ani de la acordarea sprijinului, daca ajutoarele de stat au dus la cresterea discrepantelor între Moldova si restul tarii. În opinia mea, este evident ca da! De asemenea, cred ca e foarte important de aflat de unde provine personalul angajat prin aceasta forma de sprijin. Daca este din randul persoanelor neocupate sau al somerilor e foarte bine, dar daca provine din cadrul unor companii afiliate sau cu anumite legaturi cu companiile care solicita fondurile, cred ca avem o problema grava», a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.

În cadrul aceleiasi interpelari adresate premierului Viorica Dancila, deputatul ALDE a cerut informatii referitoare la valoarea ajutoarelor de stat pentru crearea de locuri de munca refuzate la acordare, în conditiile în care companii din Moldova au fost lipsite de acest sprijin. Olteanu a solicitat si o analiza clara, din care sa rezulte daca fondurile alocate pentru ajutoare de stat sustin crearea de locuri de munca în mai mare masura decat alocarea acestor fonduri catre mari proiecte de infrastructura, spre exemplu autostrazile catre Moldova.