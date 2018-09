Cu doar 450.000 lei, CJ ar putea reabilita inca doua drumuri judetene!

Consiliul Judetean Vaslui poate face economii la modernizarea reabilitarea a doua drumuri judetene, proiecte prevazute a fi finantate de la bugetul propriu, accesand fonduri europene alocate in cadrul unui Apel national pentru proiecte nefinalizate, destinat regiunilor mai putin dezvoltate. Prin acest Apel s-ar putea finaliza mai multe portiuni din DJ 245E: Bulboaca – Deleni – Moreni si de DJ 244I: Murgeni – Malusteni, a caror reabilitare ar fi costat bugetul judetului peste 20 de milioane de lei. Daca depune documentatiile pana luni, 17 septembrie, CJ va cheltui din fonduri proprii doar 450.000 lei!

Conducerea CJ Vaslui i-a convocat astazi pe consilierii judeteni la o sedinta extraordinara pe ordinea de zi a careia se afla, printre altele, si aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) – Sarateni – Malusteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judetul Vaslui”, precum si, in cadrul altui proiect, a Notei Conceptuale, aprobarii Documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costesti)” si a acordurilor de parteneriate aferente. Motivul acestei convocari de urgenta o reprezinta faptul ca pana luni, 17 septembrie, documentele respective trebuie transmise pentru a se reusi accesarea de fonduri europene nerambursabile ce ar putea scuti bugetul judetean de plata a peste 20 de milioane de lei pentru realizarea acestor obiective. Ambele proiecte erau prevazute in planul de investitii a CJ Vaslui pentru a fi realizate din fonduri proprii si sunt in diverse faze de implementare, drumul dintre Murgeni si Malusteni fiind chiar in faza de executie, cu lucrari executate si decontate in proportie de 8%. in luna iulie insa, a fost lansat un Apel national pentru proiecte nefinalizate, destinat regiunilor mai putin dezvoltate, in cadrul carora pot fi finalizate proiecte de infrastructura rutiera de transport, incepute pe alte surse de finantare si care nu sunt finalizate pana la data depunerii cererii de finantare. Conducerea CJ doreste sa profite de acest Apel National si sa acceseze fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 373/6/1 – Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane si rurale situate in proximitatea retelei trans-europene de transport (TEN-T). Doar reabilitarea si modernizarea celor 4,5 kilometri de pe DJ 244I Murgeni – Malusteni ar fi costat bugetul judetului 8,7 milioane lei. Accesand insa acest Apel National, contributia proprie a CJ ar scadea la doar circa 450 mii lei! La fel in cazul DJ 245E, Bulboaca – Deleni – Moreni, unde pentru reabilitarea unei portiuni de 1,6 kilometri s-ar fi cheltuit din fonduri proprii 2,36 milioane, iar pentru o alta portiune de 6,8 kilometri, proiect aflat in stadiul de documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (faza DALI), costul estimat ar fi fost de peste 10 milioane lei. Asa, exista sansa ca reabilitarea sa se faca cu fonduri europene nerambursabile, iar economia astfel realizata sa fie folosita pentru reabilitarea sau modernizarea altor drumuri judetene. si sunt multe astfeld e drumuri care ar avea nevoie de reparatii!

Cat despre acordurile de parteneriat cu UAT-urile Murgeni si Malusteni, respectiv Deleni, obligatorii pentru accesarea respectivelor fonduri nerambursabile, ele nu vor presupune nici o impovarare a bugetelor locale respective, si, dimpotriva, ele vor fi benefice pentru comunitatile respective. Asta pentru ca, in cadrul proiectelor, intersectiile cu drumurile laterale urmeaza a fi amenajate, UAT-urile trebuind doar sa puna la dispozitie terenul necesar in acest sens.