CSM Vaslui-CNOT Brasov 37-18 (15-12): Diferenta zdrobitoare!

CSM Vaslui a debutat cu dreptul in noul sezon al Diviziei A de handbal masculin, invingand la 19 goluri diferenta Centrul Olimpic de Tineret de la Brasov.

Oaspetii au oferit o replica buna in prima repriza, pe fondul greselilor la finalizare din tabara lui Leonard Bibirig. Astfel, vasluienii nu au reusit sa treaca de borna celor cinci goluri diferenta, pauza prinzandu-i pe brasoveni in atac, numai ca scorul pauzei a fost favorabil gazdelor, scor 15-12.

in partea a doua, putinii spectatori prezenti la meci au vazut o alta echipa a Vasluiului, mult mai atenta in defensiva, care a reusit sa se distanteze confortabil pe tabela, prin reusite pe faza a doua si contraatac. Golul meciului a apartinut portarului Petrila, care a marcat de la o poarta la alta.

A fost o victorie confortabila, scor 37-18, iar diferenta de valoare dintre cele doua loturi a fost evidenta.

Pentru CSM Vaslui au evoluat Pralea, Petrila 1 gol – R. Farcas 7, Dragon 6, Popa 5, Amihaesi 4, Al. Farcas 4, Carali 3, Cumpanici 2, Hodorogea 2, Dediu 2, Voinea 1, Polocoser, Potera. Antrenor: Leonard Bibirig.

„Aveti rabdare cu echipa Vasluiului!”

La final de meci, antrenorul CNOT Brasov, Florin Paraschiv, a avut numai cuvinte de lauda la adresa CSM Vaslui. Tehnicianul considera ca echipa antrenata de Leonard Bibirig putea foarte bine sa joace inca din acest sezon in Liga Nationala, diferenta de valoare fata de restul echipelor din Divizia A fiind vizibila. „A fost un meci de debut, atat pentru echipa din Vaslui, care, din cate am inteles, are ca obiectiv promovarea in Liga Nationala, cat si pentru echipa noastra, in conditiile in care avem zece jucatori noi, unii foarte, foarte tineri, de perspectiva. A fost o atmosfera frumoasa, propice handbalului, cu o echipa foarte buna a Vasluiului, omogena. Parerea mea personala, ar putea sa joace foarte bine si in acest sezon de Liga Nationala. Le doresc succes. Sa aveti rabdare cu ei, pentru ca puteti sa faceti o echipa frumoasa aici la Vaslui”, a spus Florin Paraschiv.

Celelalte rezultate din seria A:

CSM Botosani – CSM II Bacau 32-27 (14-11)

CSU II Suceava – CSU Galati 24-26 (10-10)