Comunicat de presa: Dezinformarea prin mass-media, sport traditional local?

Referitor la articolul publicat in editia din data de 04.09.2018, a Cotidianului „Est News”, intitulat „Botgros si Pomohaci, doi artisti care au starnit controverse in randul barladenilor: unul a vandut terenul pe care orasul i l-a dat aproape gratis, celalalt, implicat intr-un scandal sexual”, Biroul de Presa al Primariei Municipiului Barlad este abilitat sa comunice urmatoarele informatii, pentru corecta informare a opiniei publice locale:

1. Avand in vedere votul negativ dat in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Barlad, din luna august 2018, la proiectul de hotarare care privea „Programul si Devizul Estimativ al activitatilor cultural-artistice din luna august 2018”, Primaria Municipiului Barlad nu a avut nicio implicare, financiara sau de orice alta natura, in organizarea spectacolului sustinut pe Stadionul Municipal;

– Proiectului in cauza i s-au opus zece consilieri locali din partea PSD, asa cum foarte usor se poate verifica conform procesului-verbal de sedinta;

– in acest context, afirmatia „…conducerea Primariei Barlad investeste” in imaginea unora dintre artistii care au concertat pe data de 30 august la Barlad este FALS~.

2. Titlul de cetatean de onoare conferit artistului Cristian Pomohaci a fost restras, in luna septembrie a anului 2017, la initiativa aceluiasi grup majoritar PSD din Consiliul Local Barlad.

– in acel moment, conducerea Primariei Municipiului Barlad a avertizat ca decizia Consiliului Local ar putea fi pripita, in lipsa unei hotarari judecatoresti definitive care sa stea la baza deciziei de retragere a titlului, asa cum au invocat initiatorii proiectului.

3. Decizia acordarii titlului de cetatean de onoare al Barladului domnului Nicolae Botgros a apartinut, in 2006, executivului si legislativului locale de la acea vreme, initiativa demna de salutat si la acest moment.

– Cunoscutul artist intr-adevar nu a concertat niciodata pro bono iar la sfarsitul lunii august a performat pe un onorariu de care Primaria Barlad este straina, neavand, cum am mai spus, nicio implicare in acest eveniment.

– Faptul ca, la un moment dat, pe una din variantele de afis ale spectacolului in cauza a fost mentionat numele Primariei Barlad este o problema care ii priveste strict pe organizatori, chiar daca acestia nu au primit niciun moment acceptul de a folosi numele institutiei.

Pe cale de consecinta, apreciem ca informatiile din articolul in cauza au doar rolul de a dezinforma opinia publica, motiv pentru care ne dezicem de acestea.

Biroul de Presa al Primariei Municipiului Barlad