Colegiul „Codreanu” Barlad, reprezentat de doi liceeni la Scoala de Vara Oxford

Pentru prima data, Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad a fost reprezentat la Oxford for Romania Summer School 2018 (Scoala de Vara Oxford 2018), program organizat de prestigioasa universitate din Anglia, de doi elevi. Este vorba despre Alexandru Vatamanu, care tocmai a trecut in clasa a XI-a, si Emanuela Ghilasi, care a trecut in clasa a XII-a.

in intervalul 25 august – 2 septembrie, s-a desfasurat cea de-a treia editie a Scolii de Vara Oxford 2018 (Oxford for Romania Summer School 2018), lansata in 2016 de comunitatea romanilor din Oxford, prestigioasa universitate engleza. Acest proiect special a fost initiat pentru a venit in sprijinul elevilor din clasele X-XI din Romania, cu potential academic, care provin din familii cu venituri modeste, dar sunt dornici sa experimenteze o saptamana de activitati multidisciplinare alaturi de profesori universitari, profesionisti si studenti din Oxford.

Pentru editia din vara care tocmai a luat sfarsit, termenul limita pentru inscrieri a fost 22 aprilie, printre cei aproximativ 650 de liceeni din tara inscriindu-se si barladenii Alexandru Vatamanu si Emanuela Ghilasi, ambii elevi la Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad. Primul este membru al Asociatiei Astronomice „Sirius” Barlad si tocmai a trecut in clasa a XI-a, in timp ce colega lui a trecut in clasa a XII-a. Gratie performantelor academice, a implicarii in activitati extra-curriculare, a perseverentei si a motivatiei, cei doi „codrenisti” s-au numarat printre cei 24 de liceeni admisi la editia din acest an a scolii de vara.

Toate cheltuielile (transportul, cazarea, masa, materialele educationale, etc.) au fost acoperite prin sponsorizare privata de la persoane si organizatii care au dorit sa sustina acest proiect. Scoala de Vara este condusa de un grup de cadre universitare, profesionisti si studenti romani pe baza de voluntariat, iar scopul principal al Oxford for Romania Summer School este sa expuna elevii la un alt sistem educational, sa ii incurajeze sa devina mai implicati in comunitatile locale si sa isi construiasca propriul traseu in cariera.

„Oxford for Romania Summer School 2018 s-a desfasurat in perioada 25 august – 2 septembrie. Programul a inclus cursuri multidisciplinare, seminarii, ateliere si tutoriale «1 la 1» inspirate de modelul de predare folosit in mod traditional la Oxford. in completarea cursurilor de astrofizica, media, robotica, matematica, lingvistica si antreprenoriat, programul scolii de vara a inclus o selectie de activitati recreative si de educatie alternativa, menite sa-i ajute pe cursanti sa experimenteze stilul de viata al unui student la Oxford: un spectacol de divertisment in care participantii au dezvaluit talentul lor muzical, vizite la muzee, o vizita la grupul Canary Wharf (unul din cele mai mari centre de business din lume, construit de un roman), o vizita la Tate Modern (o galerie de arta internationala si moderna), o plimbare de-a lungul Tamisei si o scurta calatorie cu autobuzul spre Palatul Buckingham”, ne-a declarat profesorul Ioan Adam, presedintele Asociatiei Astronomice „Sirius” Barlad si indrumatorul lui Alexandru Vatamanu.