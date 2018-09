CJ nu mai cumpara apartamente de serviciu. Le construieste!

Dat fiind ca la licitatiile privind achizitionarea a trei apartamente cu 2, 3 sau 4 camere destinate medicilor din alte zone interesati sa profeseze la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui nu au fost depuse oferte conforme, Consiliul Judetean Vaslui intentioneaza sa construiasca blocuri ANL cu locuinte de serviciu destinate angajatilor din sistemul public, In special medicilor. Procedura deja a demarat, CJ anuntând Primariei Vaslui intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinatiei unui teren din apropierea Spitalului de Urgenta, din “zona unitati agrozootehnice”, In “zona de locuinte”. Acolo va fi ridicat In prima faza un bloc cu 30 de apartamente, dupa care vor urma si alte constructii similare.

“Dat fiind ca este imperios necesar sa creasca calitatea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, resursa umana constituind o problema extrem de importanta, ea fiind constituita In mare parte din angajati tineri care nu domiciliaza In Vaslui, se impune achizitionarea de imobile – apartamente – care ar putea servi ca locuinte de serviciu”, motiva presedintele CJ, Dumitru Buzatu, intentia de achizitionare de apartamente care sa fie Inchiriate la preturi modice medicilor veniti din alte parti pentru a suplini nevoia de cadre de la unul dintre cele mai moderne spitale din Moldova. Apartamentele In cauza trebuiau sa Indeplineasca anumite cerinte minime, respectiv sa ofere un relativ confort viitorilor locatari, astfel Incât acestia sa se poata muta imediat In noile locuinte.

Politica de atragere de medici si cadre medicale bine pregatite la SJU Vaslui, oferindu-le acestora, pe lânga conditii foarte bune de munca, si cazare, inclusiv pentru familisti, nu este noua la nivelul CJ. In 2015, s-a aprobat si realizat achizitionarea In acest scop a cinci apartamente cu câte doua camere, pentru ca, In anul urmator, cerintele sa creasca la imobile cu câte trei camere, Insa nu s-a mai reusit achizitionarea decât a unui singur apartament din cele cinci dorite. Ulterior, având In vedere ca pe piata imobiliara din municipiul Vaslui nu s-au gasit apartamente care sa corespunda cerintelor solicitate, s-a decis achizitionarea inclusiv de apartamente cu patru camere, fara nici un succes Insa. De aceea, In luna iunie, conducerea CJ a luat decizia sa mai faca o noua Incercare, care, nici ea, nu a avut prea mult succes. In consecinta, pe lânga achizitionarea de apartamente, CJ a demarat procedura necesara pentru obtinerea unei finantari de la Agentia Nationala de Locuinte (ANL). Institutia a dat un raspuns pozitiv cererii CJ, cerând transmiterea documentatiei aferente pentru includerea obiectivului pe lista celor ce vor primi finantare. Deja, Directia de Dezvoltare si Cooperare din cadrul CJ a facut primii pasi, notificând Primaria municipiului Vaslui cu privire la intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinatiei unui teren din apropierea Spitalului de Urgenta, din “Zona unitati agrozootehnice”, In “Zona de locuinte” In vederea construirii de locuinte de serviciu. Este vorba de terenul pe care cândva era o fosta ferma – crescatorie de porci, ale carei cladiri urmeaza sa fie darâmate, In locul lor urmând a fi construit In prima faza un bloc cu 30 de locuinte de serviciu. Ulterior, In functie de cereri, CJ Vaslui ar putea cere ANL finantare suplimentara, pentru construirea altor blocuri, suprafata terenului respectiv fiind Indeajuns de mare pentru acest lucru. Cât de curând, urmeaza a fi angajata o firma de profil pentru elaborarea PUZ-ului si, dupa aprobarea acestuia de catre municipalitate, se va trece la Intocmirea si transmiterea catre ANL a documentatiei pentru obtinerea finantarii. Conducerea CJ Vaslui este optimista si spera ca realizarea noilor locuinte de serviciu sa demareze In cursul anului viitor, iar primii chiriasi sa se mute In apartamente noi undeva In 2020!