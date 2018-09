Cine se scoala de dimineata, departe ajunge!

In doar doua saptamani de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor aferente submasurii 4.1 „Investitii In exploatatii agricole” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), fondurile alocate pentru finantarea fermelor vegetale, a fermelor de familie si a celor mici s-au epuizat. Anterior, In doar 6 zile, au fost epuizate si fondurile alocate investitiilor In exploatatiile din sectorul zootehnic.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta epuizarea fondurilor europene nerambursabile alocate In acest an pentru investitiile In exploatatiile din sectorul vegetal, zona non-montana, precum si pentru dezvoltarea fermelor mici si de familie, finantate prin intermediul submasurii 4.1 „Investitii In exploatatii agricole” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). In intervalul 3 – 19 septembrie 2018, AFIR a primit on-line 67 de solicitari de finantare pentru investitii In ferme vegetale, In valoare totala nerambursabila de peste 80 milioane de euro. Solicitarile au depasit alocarea financiara stabilita pentru sesiunea anuala 2018, aferenta sectorului vegetal, zona non-montana, de 53 milioane de euro. Totodata, pentru sectorul destinat fermelor de familie si mici, Agentia a primit on-line 173 de cereri de finantare pentru 88,7 milioane de euro, mult peste alocarea disponibila de 59 milioane de euro.

„Necesarul de finantare pentru agricultura romaneasca este unul foarte mare, AFIR sprijininind cat de mult posibil a modernizarii si dezvoltarii fermelor, iar aceasta ultima sesiune a fost axata pe atragerea celor mai valoroase proiecte. Solicitarile din partea potentialului beneficiari inclusiv din judetul Vaslui au fost foarte numeroase, iar rezultatele au Inceput deja sa apara, la nivel national AFIR avand pana acum In portofoliu In total peste 1.650 de contracte de finantare pentru exploatatiile agricole, valoarea acestora depasind 650 de milioane de euro.”, a declarat Alin Dan Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui.

Sesiunea de primire on-line a proiectelor s-a Inchis automat Inainte de termenul limita, conform Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2020, deoarece a fost atins plafonul maxim de depunere stabilit la 150% din alocarea disponibila. Reamintim ca, data fiind depasirea alocarii financiare stabilite pentru sesiunea anuala 2018, In perioada 3 – 9 septembrie 2018 au fost epuizate si fondurile alocate investitiilor In exploatatiile din sectorul zootehnic pentru care AFIR a primit 324 de proiecte In valoare de peste 516 milioane de euro.