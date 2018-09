Cerere inedita catre instanta: Arest la domiciliu doar in timpul somnului!

Abia scapat din celulele arestului preventiv, unul din membrii retelei bârladene de contrabandisti de tigari Dura – Taga a apelat din nou la bunavointa judecatorilor. Filip Ovidiu Taga a cerut sa fie lasat sa mearga la munca, ramânând In arest la domiciliu doar Intre orele 18.00 si 7.00 dimineata. Altfel spus, arest la domiciliu doar când doarme! Mai mult, el mai avea o alta treaba urgenta, care necesita parasirea domiciliului fortat: reinoirea permisului de port-arma! Cum era de asteptat, cererea contrabandistului a fost respinsa de judecatori.

Prins la Inceputul lunii iunie, când, Impreuna cu fratele sau Gheorghe, Incerca sa fereasca de ochii politistilor un transport de tigari de contrabanda, fiind antemergator pentru un alt vehicul plin cu tigari, bârladeanul Filip Ovidiu Taga a fost initial arestat preventiv. Ulterior, dupa mai multe cereri de Inlocuire a acestei masuri preventive, unele aprobate In prima instanta, dar „Intoarse” de instanta superioara, Tribunalul Vaslui, contrabandistul a obtinut din partea judecatorilor, la jumatatea lunii trecute, permisiunea de a efectua arestul la domiciliu.

O saptamâna mai târziu, Filip Ovidiu Taga face o noua cerere catre Judecatoria Bârlad, cerere prin care cere permisiunea parasirii domiciliului fortat In decurs de doua zile. Cotrabandistul avea nevoie de aceasta Incuviintare „pentru Indeplinirea formalitatilor de reInnoire a valabilitatii permisului de arma”, In conditiile In care, pentru faptele sale, eventuala condamnare ar putea veni si cu anumite interdictii, inclusiv portul sau detinerea de arme. Mai mult, individul ar fi vrut sa stea In arest la domiciliu doar noaptea! In restul timpului, ar fi vrut sa fie lasat sa mearga la munca, la o exploatatie forestiera de pe raza comunei Puiesti. Când cererea sa a primit raspuns negativ din partea judecatorilor bârladeni, Taga a contestat sentinta la instanta superioara, Tribunalul Vaslui. Nici aici nu a avut succes: judecatorii i-au respins ca nefondata contestatia si, mai mult, l-au pus sa achite cheltuielile de judecata, In suma de 200 de lei.

Procurorii sustin ca Filip Ovidiu Taga face parte dintr-o grupare de contrabandisti din care fac parte nu mai putin de 22 de membri a doua clanuri de romi din Bârlad, cu totii In prezent pusi sub acuzare. In urma actiunii politistilor, care a dus la arestarea acestuia si confiscarea a 2.500 de pachete de tigari marca Plugaru aduse ilegal din Republica Moldova, si a perchezitiilor care au urmat, soldate cu confiscarea altor 615 pachete de tigari de contrabanda si diverse sume de bani proveniti din traficul de tigari, au fost arestate sapte persoane, inclusiv Filip Ovidiu Taga, Cu totii, acestia sunt acum plasati In arest la domiciliu, iar dosarul In care acestia sunt acuzati de savârsirea infractiunii de contrabanda a fost deja transmis catre Judecatoria Bârlad, urmând sa fie stabilit un prim termen de judecata.