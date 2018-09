Centru de Ingrijire si Asistenta pentru persoane varstnice, la Barlad

Dupa ce activitatea sa a fost suspendata acum 4 ani, iar ulterior a suferit un amplu proces de renovare si reabilitare, Centrul pentru tineri “Elena Farago” din Barlad se va transforma In Centru de Ingrijire si Asistenta pentru persoane varstnice. Acolo vor fi cazate si vor beneficia de Ingrijire medicala si psihologica de calitate 50 de persoane varstnice suferind de diferite boli mintale sau afectiuni psihice, din care 30 de actuali beneficiari ai Centrului similar de la Husi, ce urmeaza a fi Inchis.

Somata sa reorganizeze cat mai repede Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Husi, care nu doar ca nu mai poate asigura terapiile de recuperare-reabilitare functionala a beneficiarilor, dar nici nu a mai primit autorizatie de functionare, DGASPC cauta solutii pentru repartizarea beneficiarilor In alte unitati, mai mici. Dupa esecul initiativei de a transforma In acest scop o sectie nefunctionala a Spitalului municipal Husi, municipalitatea cerand In schimbul cladirii In paragina peste un milion de lei, conducerea DGASPC s-a orientat catre o cladire din chiar “gradina proprie”. Este vorba de fostul Centru de Plasament “Elena Farago” din Barlad, care initial avea destinatia de a gazdui, Ingriji, educa si pregati In vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale copii si tineri aflati In evidenta sistemulului de protectie a copilului. Respectivul centru fusese Inchis In 2014, ulterior intrand Intr-un amplu proces de renovare, care a durat pana anul trecut si care a costat peste 4 milioane de lei. Finalizat anul trecut, Centrul “Elena Farago” va primi o noua destinatie, cea de Centru de Ingrijire si Asistenta pentru persoane varstnice, urmand a gazdui o parte dintre persoanele aflate In prezent la Centrul de la Husi. Este vorba de 30 dintre cei 74 de varstnici cu afectiuni psihice si mintale, suferind de boala Alzheimer, demente In diverse forme, hemiplegii sau accidente vasculare, care nu sunt capabili sa se Ingrijeasca singuri, si sunt dependenti de ajutor calificat. Deja, o parte dintre aceste persoane au fost mutate In noul Centru, urmand ca ulterior, dupa completarea schemei de personal, sa fie completata Intreaga capacitate a Centrului din Barlad, de 50 de persoane. Deocamdata, schema de personal este ocupata de 32 de angajati, proveniti de la fostul Centru “Elena Farago”, Insa, odata cu completarea organigramei, varstnicii internati acolo vor beneficia de serviciile unui personal calificat. Pe langa asistenti si lucratori sociali, acolo vor activa psihologi, kinoterapeuti, instructori de ergoterapie, maseori, asistenti medicali si infirmieri, echipa fiind coordonata de un sef de centru. Pe langa serviciile medicale, varstnicii internati vor avea si conditii excelente de cazare In cele doua corpuri de cladire proaspat renovate, avand la dispozitie In total opt apartamente cu cate doua si trei camere, fiecare cu camere de zi si baie cu cabine de dus, si un izolator pentru batrani suferinzi de boli contagioase.

“Consider ca Infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Barlad vine ca suport pentru continuarea reformei la nivel institutional privind protectia speciala a persoanelor cu handicap si va oferi servicii de calitate, adaptate nevoilor reale ale persoanelor institutionalizate, beneficiind de servicii moderne de asistenta si Ingrijire si de activitati de recuperare In functie de potentialul si nevoile individuale ale beneficiarilor”, explica Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui In proiectul de hotatare ce va consfinti noua destinatie si denumire a Centrului din Barlad.