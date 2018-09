Cate 11 ani de Inchisoare pentru criminalii de la Stioborani

Gheorghe Bujor si Constantin Besa, cei doi barbati din Stioborani, comuna Solesti, care si-au omorat In bataie tovarasul de pahar, dupa care i-au ascuns trupul sub bancile din statia de autobuz, si-au primit pedeapsa. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea celor doi la cate 11 ani de Inchisoare cu executare.

Intr-o dimineata din luna martie, mai multi copii din Stioborani In drum spre scoala au descoperit trupul unui barbat sub o banca din statia de autobuz din sat. Prima data, au crezut ca este vorba de un om beat, Insa fata tumefiata si plina de sange i-a convins ca este vorba de ceva mai grav, astfel ca, speriati, au anuntat autoritatile. Politistii au Inceput cercetarile, afland ca victima, Costel Bodescu, plecase de acasa sa aduca apa de la fantana aflata In apropierea barului din sat. Acolo s-a Intalnit cu doi cunoscuti, Gheorghe Bujor, de 32 de ani, si Constantin Besa, de 22 de ani, veniti de la munca din Germania si, fiindca si el urma sa plece la munca peste cateva zile, s-a oferit sa le faca cinste. Circa o ora mai tarziu, cei trei au plecat Impreuna spre casa, Insa pe drum, Intre Besa si Bodescu a izbucnit o cearta, astfel ca cel mai tanar a sarit la bataie, lovindu-si In mod repetat victima cu pumnii si picioarele. In ajutor i-a sarit prietenul Bujor si Impreuna au continuat sa-si loveasca victima cu picioarele, In special In partea superioara a trupului, chiar si cand acesta era cazut la pamant si implora mila. Dupa ce s-au oprit din lovituri, cei doi l-au stropit cu apa si, cand au vazut ca victima nu mai misca, au asezat trupul stalcit In bataie pe o banca din statia de autobuz. Descoperiti de politisti, cei doi nu au tagaduit cele facute, mai ales ca la perchezitie au fost gasite si hainele pline cu sange purtate In momentul agresiunii, iar medicii legisti au aratat ca victima prezenta leziuni interne multiple, fracturi de coaste si ale oaselor capului si fetei, unele lovituri fiind administrate chiar si dupa ce barbatul decedase. Procesul care a urmat a fost fara istoric, sentinta fiind pronuntata dupa un singur termen de judecata. In ciuda cererii de acordare de circumstante atenuante pe motiv ca ar fi fost provocat de victima, dar si a cererii de Inlocuire a acuzatiei de omor, pentru care fusese trimis In judecata, cu cea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, care i-ar fi adus o pedepasa mai mica, Constantin Besa a fost condamnat la 11 ani de Inchisoare cu executare. Tovarasul sau, Gheorghe Bujor, a primit la randu-i o pedepasa asemanatoare. Aceste pedepse nu alina Insa cu nimic durerea familiei victimei, In special a celor doi copii ramasi fara tatal, care era si unicul care aducea bani acasa, muncind In strainatate, unde urma sa plece chiar a doua zi.