Cat costa o viata de om? 52.500 lei si 3 ani de inchisoare cu suspendare!

Condamnat in prima instanta la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca, baut fiind si conducand fara a poseda permis, a omorat un om, barladeanu Petrut Braileanu nu a mai contestat sentinta. Au facut-o in schimb rudele celui decedat si societatea de asigurari, fara a castiga prea mult in plus fata de ceea ce au decis initial judecatorii barladeni.

in iunie anul trecut, dupa ce petrecuse intr-o discoteca din Puiesti, Petrut Braileanu, in varsta de 32 de ani, a dorit sa plece acasa cu bolidul BMW X5 inmatriculat in Cehia al surorii sale, desi nu poseda permis de conducere si, in plus, bause. Nu a parcurs nici macar o suta de metri, ca l-a lovit cu masina pe Costel Fanaru, din Puiesti, tata a doi copii. Soferul nu a oprit, fugind acasa la Barlad, unde a ascuns masina. Victima a fost descoperita de doi tineri in santul de la marginea drumului judetean, barbatul find deja decedat. Soferul ucigas a fost cautat mai bune de 12 ore de catre politisti, care au periat toata partea de sud a judetului, fiind descoperit pe baza imaginilor unei camere de supraveghere de la intrarea in municipiul Barlad. Petrut Braileanu a declarat anchetatorilor ca nu a oprit pentru ca nu a crezut ca ar fi lovit un om, ci mai degraba un caine, ori ar fi trecut peste un damb. Declaratia acestuia a fost insa contrazisa de pasagerul care era in dreapta sa la momentul accidentului, care a povestit ca Braileanu ar fi realizat ca ar fi lovit un om, insa nu a dorit sa se intoarca la locul accidentului “de frica sa nu faca inchisoare”. Procurorii au cerut mandat de arestare preventiva sub acuzatiile de ucidere din culpa, conducere fara a poseda permis si parasirea locului accidentului, insa judecatorii barladeni l-au plasat doar in arest la domiciliu.

La un an de accident, a fost data o prima sentinta in acest dosar, cuantumul culpelor fiind stabilit 50% in culpa inculpatului si 50% in cea a victimei. in consecinta, si pedeapsa acordata soferului a fost una mica, cate 2 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, respectiv parasirea fara drept a locului accidentului, si 1 an de inchisoare pentru conducere fara permis. Prin contopire, a rezultat o condamnare totala de 3 ani de inchisoare, pedeapsa pe care judecatorii au decis sa o suspende, stabilind o perioada de incercare de 4 ani. in schimb, Petrut Braileanu ar trebui sa execute un numar de 120 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii. Braileanu nu a facut apel, in schimb, rudele persoanei decedate, nemultumite de despagubirile civile decise de instanta, 35.000 lei pentru copiii victimei si 17.500 de lei catre sora acestuia, au contestat sentinta la Curtea de Apel Iasi., respinsa ca nefondata. Mai mult, Curtea de Apel a dat castig de cauza asiguratorului ceh care ar fi trebui sa achite daunele morale, in sensul ca acesta va fi obligat sa plateasca eventuale dobanzi si actualizari a sumei in functie de data inflatiei doar din momentul ramanerii definitive a hotararii, si nu de cand a fost depusa solicitarea de catre rude, noiembrie 2017.

Braileanu este complet liber,

schimb are in continuare interdictie de a conduce orice tip de vehicul, timp de 3 ani.