Cadou european pentru spitalele vasluiene!

Spitalele din judetele Vaslui, Bacau si Neamt ar putea recupera de la Uniunea Europeana o parte din banii cheltuiti Incepând cu 1 ianuarie 2014 pentru dotari ori investitii noi, prin doua proiecte promovate de Ministerul Sanatatii. Spitalul Judetean Vaslui ar putea primi 2,433 milioane lei, Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” Husi – 1,7 milioane lei, iar Spitalul municipal “Elena Beldiman” Bârlad – 2,485 milioane lei.

In acest an, Ministerul Sanatatii a reusit sa acceseze doua noi proiecte prin Programul Operational Regional 2017 – 2019, prin intermediul carora spitalele ar putea recupera o parte din banii investiti, mai putin fondurile europene deja accesate In sanatate. Este vorba de cheltuielile facute Incepând cu 1 ianuarie 2014 pentru dotarea cu echipamente a unitatilor spitalicesti din tara ori pentru implementarea de noi investitii, finalizate ori In curs de executie. Dat fiind ca termenul pentru accesarea acestor fonduri nerambursabile este foarte scurt, 7 septembrie, iar documentatiile aferente, destul de stufoase, proiectele respective au fost Impartite pe zone. Astfel, judetul Vaslui este partener In cadrul acestor proiecte cu judetele Bacau si Neamt si va depune documentatia aferenta prin Directia de Dezvoltare si Cooperare din cadrul Consiliului Judetean. Este vorba de un proiect „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Vaslui, Bacau si Neamt la servicii medicale de urgenta SMIS 125389 si a cheltuielior legate de proiect”, prin care ar putea fi rambursate cheltuielile facute pentru ridicarea sandardelor servicilor medicale asigurate prin Unitatile de Primiri Urgente inclusiv de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui si spitalele municipale “Elena Beldiman” Bârlad si “Dimitrie Castroian” Husi. In acest proiect, SJU Vaslui ar primi cei mai multi bani, 1.694.055 lei, spitalul din Husi ar beneficia de 374.684 lei, iar cel din Bârlad de 1.001.777 lei. Banii sunt mai mult decât bineveniti In contextul In care, deja, la Vaslui este pe cale de implementare un alt proiect, prin care UPU ar urma sa se mute Intr-un sediu nou, care ar corespunde mult mai bine nevoilor apelantilor la serviciile de urgenta. Sediul va fi construi In curtea Spitalului Judetean. Pe de alta parte, cele doua spitale municipale au In continuare nevoie de dotari de ultima generatie.

O a doua sursa de recuperare a banilor investiti In dotarile spitalicesti este proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate In regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neamt”SMIS 125390 si a cheltuielilor legate de proiect”, care ar putea aduce peste 3,555 milioane de lei la bugetele celor trei spitale vasluiene. De aceasta data, cei mai muti bani i-ar putea primi spitalele din Bârlad si Husi, 1.483.737 lei, respectiv 1.332.548 lei. Dat fiind ca o buna parte din investitiile derulate In ultimii ani au fost facute cu fonduri europene, CJ Vaslui, In calitate de ordonator principal de credite al unitatii asigurând doar partea de cofinantare, la SJU Vaslui ar putea ajunge doar 739.302 lei, suma deloc neglijabila! In primul rând, vor fi decontate costurile construirii cladirii ce va adaposti sectia de Imagistica Medicala, respectiv noul Computer Tomograf, achizitionat din fonduri europene. cladire ce deja este ridicata In curtea spitalului vasluian si urmeaza a fi data In curând In folosinta. La fel, vor fi decontate diverse echipamente medicale achizitionate Incepând din 2014, Intre care aparatele de anestezie, trusele de laparoscopie sau unitatea de ultrasonografie, de ale caror servicii deja beneficiaza pacientii spitalului. In cazul Spitalului municipal “Elena Beldiman” Bârlad, suma totala de 2,485 milioane lei reprezinta costul, printre altele, al noului Computer Tomograf, aparatelor de ventilatie mecanica ori a celor de anestezie aflate deja In uz, dar si al lucrarilor de Inlocuire a tâmplariei PVC de la UPU Bârlad. In ceea ce priveste Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” Husi, unitatea Isi va putea recupera suma de 1,707 milioane lei cheltuita pentru achizitia de echipamente medicale, inclusiv a celor doua aparate de radiologie, colonoscopului ori truselor de endoscopie folosite deja la operatii de medicii huseni.

Cât priveste cei peste 6,6 milioane lei care ar putea fi rambursati spitalelor vasluiene, aceste fonduri ar putea fi folosite pentru noi investitii ori pentru acoperirea partii de cofinantare pentru noi proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile. Cert este un lucru: daca se va reusi obtinerea acestor bani, cei care vor avea In primul rând de câstigat vor fi vasluienii, care vor avea acces la servicii medicale din ce In ce mai bune calitativ.