Buldoexcavator nou in dotarea Reiser SA Barlad

De ieri, munca angajatilor SC Lucrari de Drumuri si Poduri (LDP) „Reiser” SA, actionariata de Consiliul Local Barlad, s-a usurat, dupa ce un nou utilaj – asteptat de multi ani – a intrat in dotarea firmei.

Este vorba despre un buldoexcavator JCB, achizitionat cu suma de 301.000 lei (fara TVA) prin licitatie simplificata pe SEAP, ce a fost livrat la Barlad miercuri dupa-amiaza. Potrivit reprentantilor „Reiser” SA, totodata, a fost cumparata si instalatia picon + picon (ce se ataseaza la bratul buldoexcavatorului si este folosita pentru spargerea rocilor), ce a costat 32.620 lei (fara TVA). in total, investitia s-a ridicat la suma de 334.122 lei (fara TVA), din care jumatate reprezinta contributia municipalitatii.

„Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa achizitionam acest buldoexcavator, pentru ca ne doream de mult timp sa ne innoim parcul auto. Primaria Barlad a contribuit cu jumatate din suma necesara achizitiei, motiv pentru care multumim pentru sprijinul acordat. Vreau sa ii anunt pe barladeni ca, tot in aceasta toamna, ne propunem sa cumparam si o lama pentru noul buldoexcavator, pe care sa o folosim la curatarea zapezii de pe strada”, ne-a declarat ing. Adriana Ursu, directorul SC „Reiser” SA Barlad.

De mentionat ca, in decembrie 2017, tot noua conducere a societatii a achizitionat un utilaj nou pentru a mari viteza cu care se toarna asfaltul in Barlad. Mai ales ca, pana atunci, pentru plombarea si asfaltarea strazilor si a trotuarelor din oras erau folosite un tractor si un utilaj „in varsta” de vreo 40 de ani pentru turnarea bitumului fierbinte, fiecare avand o capacitate de circa sase tone. Noua achizitie are o capacitate de zece tone si basculare pe trei parti (stanga, dreapta si spate), usurandu-le munca angajatilor care, inainte, carau asfalt cu roaba. A costat 63.000 euro fara TVA si a fost cumparata de la Iveco Galati, firma de la care a fost achizitionata prin selectie de oferte.